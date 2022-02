Lalaking nag-amok sa mall sa Tagum, napatay ng pulisya

Napatay ng rumespondeng pulisya ang isang lalaking nag-amok sa loob ng isang mall gabi ng Sabado, ika-12 ng Pebrero 2022, sa Tagum City, Davao del Norte. Kuha ng Tagum City Police Station

TAGUM CITY, Davao del Norte (2nd UPDATE) - Patay ang 26-anyos na lalaking nag-amok sa loob ng isang mall dito matapos mabaril ng mga rumespondeng pulis, gabi ng Sabado.

Ayon kay Police Lt. Col. Jay Dema-ala, hepe ng Tagum Police Station, biglang nag-amok sa 3rd floor ng mall ang lalaking taga-Mawab, Davao de Oro, matapos nitong kunin ang kutsilyo mula sa mga display.

Bigla umano nitong tinaga sa ulo ang promodizer na si Sherwin Bustamante, 23, at ang security officer ng mall na si Ronald Costan, 45.

Ayon kay Dema-ala, nasa stable condition na si Costan, pero si Bustamante ay kritikal dahil sa tama sa kaniyang ulo.

Hindi aniya napansin ni Bustamante ang lalaki dahil naglilinis ito ng sahig sa mga oras na iyon bilang paghahanda sa kanilang pagsasara. Nangyari ang pag-aamok bago mag-alas 8 ng gabi.

.

Nakusap ng mga pulis ang ama ng lalaki at sinabi umano nitong nakaranas ng depresyon ang kaniyang anak dahil sa timbang nito.

Kahit raw anong exercise nito at pagbabawas ng pagkain, hindi pa rin daw ito pumapayat.

Nag-desisyon umano silang ipasyal sa mall ang lalaki para malibang, pero hindi nila inasahang mag-aamok ito.

Hindi sumuko sa mga pulis ang lalaki, sa halip ay patuloy itong gumala sa 3rd floor bitbit ang kutsilyo. Kaya napilitan ang mga pulis na barilin ito.

Dead on arrival sa Davao Del Norte Regional Hospital ang lalaki, habang patuloy na ginagamot sina Bustamante at Costan.

Ayon sa ama ng lalaki, hindi pa nila alam kung ano ang susunod na gagawin pero gusto nilang paimbestigahan ang nangyari.

- Ulat ni Francis Magbanua

Editor's note:

Isang grupo sa Pilipinas ang tumutugon sa mga taong may suicidal tendencies.

Layon ng crisis hotlines ng Natasha Goulbourn Foundation na maiparamdam sa kanila na may handang makinig sa kanila.

Ang mga sumusunod ang kanilang hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center (02) 804-HOPE (4673) 0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550 0917-852-HOPE (4673) o (632) 964-6876 0917-842-HOPE (4673) o (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines: 0917-572-HOPE o (632) 211-1305 (02) 893-7606 (24/7) (02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm) Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314 Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776

Samantala, narito naman ang hotline ng National Center for Mental Health:

▪ 1553 (Luzon-wide landline toll-free)

GLOBE / TM Subscribers

▪ 0917-899-8727

▪ 0966-351-4518

SMART / SUN / TNT Subscribers

▪ 0908-639-2672