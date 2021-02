Simbahan at mga places of worship, pinayagan nang tumanggap ng mas maraming tao

Pinayagan na ng COVID-19 Inter-Agency Task Force na tumanggap ng mas maraming tao ang mga simbahan at places of worship. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinayagan na ng COVID-19 Inter-Agency Task Force na maging 50 porsyento ang kapasidad sa mga simbahan at places of worship habang pinayagan nang magbukas ang mga sinehan, places of worship, parke, gaming arcades at mga establisyementong accredited ng Department of Transportation sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine.

Mula nang magpandemya, maraming establisyemento ang nagsara kabilang ang mga entertainment at amusement parks, gaming arcades, sinehan, at iba pang pasyalan. May ilang gaming arcades ang nagbenta na lang ng kanilang mga gamit. Ang mga simbahan naman ay hindi pinayagan magmisa bukod sa online lang.

Nang mag-GCQ, unang pinayagan ang 10 percent capacity sa simbahan hanggang sa tumaas ito sa 30 percent.

At sa inilabas ng IATF na panibagong guidelines, pinapayagan na ang mga simbahan at places of worship sa 50 percent capacity sa GCQ areas.

Ikinatuwa ito ng Simbahang Katolika lalo na sa Quiapo Church kung saan maraming deboto ng Itim na Nazareno ang linggo-linggo kung magsimba kahit na sa labas lang nakapuwesto.

Ayon kay Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng Quiapo Church, handa sila sa pagtaas ng kapasidad sa loob ng simbahan pero patuloy pa rin daw silang maghihigpit sa pagpapatupad ng health protocols dahil may pandemya pa rin at wala pang bakuna. Mahalaga raw na ang pagsunod sa health protocols ay samahan ng pananampalataya para makaiwas sa sakit.

Malaking ginhawa naman para sa mga deboto ang pagtataas ng kapasidad sa simbahan dahil mas magiging maayos daw ang pakikinig nila sa misa at mas marami na ang makakapagsimba at makakaupo sa loob ng simbahan.

At ngayong araw ng Biyernes, kung kailan maraming deboto ng Itim na Nazareno ang nagsisimba, sinusunod naman nila ang mga paalala ng mga hijos at mga pulis na nagbabantay sa paligid ng simbahan. Ang pagsapit naman ng Cuaresma sa susunod na linggo ay magiging hamon para sa guidelines na inilabas ng IATF dahil maraming Katoliko ang lumalabas para sa mga nakasanayang tradisyon tuwing mahal na araw.

Samantala, ikinatuwa naman ng Ayala Malls ang pagpayag na buksan na ang mga sinehan.

Sa inilabas na statement ng Ayala Malls Cinemas, sinabi nilang isang magandang balita ito at malaki ang maitutulong sa industriya ng pelikula. Tiniyak din nilang ipatutupad pa rin ng mall ang health at safety protocols.

Ang ibang mga establisyemento naman ay hindi muna naglabas ng kanilang statement dahil pag-aaralan pa nila ang magiging panuntunan sa kanilang operasyon para matiyak na masusunod ang health protocols.

