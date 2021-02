Pagluwag sa venue capacity limit sa religious services, ikinatuwa ng Archdiocese of Manila

MAYNILA - Ikinatuwa ng Archdiocese of Manila ang pagpayag ng inter-Agency Task Force on COVID-19 response na itaas sa 50 porsiyento ng kapasidad ng mga simbahan ang maaaring tanggapin na mga papasok tuwing may Misa at iba pang religious events.

“Para sa akin magandang balita 'yun kasi maraming mga tao ang gusto din magsimba,” pahayag ni Bishop Broderick Pabillo, apostolic administrator ng Archdiocese of Manila.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Pabillo na maraming mga deboto ang dumadalo sa mga misa pero nasa labas ng mga simbahan ang mga ito dahil tanging 30 porsiyento lamang ang pinapayagang makapasok sa loob.

“Ngayon, makakapasok na sila at mas safe pa sa palagay ko sa loob ng simbahan kaysa sa labas na wala namang physical distancing doon,” sabi niya.

Biyernes nang ianunsiyo ng IATF na magluluwag ng restriksyon sa mga religious services sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine sa susunod na linggo.

Simula Lunes, Peb. 15, itataas na sa 50 porsiyento ang venue capacity ng religious services.

Banggit naman ni Pabillo na patuloy na magpapatupad ng mahigpit na health protocols ang mga simbahan para sa kapakanan ng mga dadalo sa misa.

“May physical distancing pa rin at pag-aaralan ng mga simbahan 'yan paano ang physical distancing,” sabi niya.

Gamay na rin aniya ng mga simbahan ang mga paraan sa pagsasa-ayos sa mga tao. Disiplinado rin aniya ang mga ito.

Biyernes nang makapagtala ang Pilipinas ng kabuuang 545,300 kaso ng COVID-19, kasama na dito ang 500,654 na gumaling at 11,495 na bilang ng mga nasawi.