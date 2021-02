Pagbubukas ng mga sinehan posibleng ‘super-spreader’, ayon sa eksperto

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - May agam-agam pa rin ang ilang magulang at eksperto sa napipintong pagbubukas ng mga arcade, museo at iba pang recreational facility sa mga lugar na naka-general community quarantine simula Lunes, Pebrero 15.

Ayon kay Guido David ng UP-OCTA Research, nangangambang magiging "super-spreader event" ang pagbubukas ng mga sinehan lalo na't enclosed area ito.

"Moviehouse, medyo problematic yan. Sinasabihan nga natin 'yung mga taong huwag magpunta sa enclosed area. Tapos possible na super spreader event 'yan kasi kung maraming taong nanonood doon tapos 2 hours ka nandoon, tapos kumakain 'yung iba ng popcorn, kung may taong infected, malamang makukuha mo rin after 2 hours 'yung virus," ani David.

Ang magulang na si Girly De Asis, mas pipiliing hindi na muna palabasin ang mga anak.

"Mahirap isalalay ang buhay ng mga bata eh. Dapat talaga hindi muna payagan," ani de Asis.

Ganito rin ang pananaw ni Tomas Tumamba.

"Para sa akin di pa ako papayag kasi delikado pa yun eh, di pa maiwas yung crowd. Yung sa sinehan, tapos yung arcade pa maraming naglalaro doon," ani Tumamba.

Kabilang sa mga bubuksan ay ang mga sinehan, arcade, library, at iba pang tourist attractions. Papayagan din ang pagdaos ng limitadong social event at papayagan ding magbukas ang mga establisimyentong aprubado ng Department of Tourism.

Una nang nabanggit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nakabatay ang desisyon sa pagbabalanse ng pagtugon sa pandemya at krisis sa ekonomiya.

Ayon naman kay Dr. Butch Ong, isa pang researcher ng UP-OCTA Research, kailangan lang na masunod ang mga panuntunan tulad ng tamang ventilation, distancing, at pagsuot ng face mask.

“Kung magagawa naman natin lahat ito (health standards), posible naman na mag-open talaga ‘yung mga facilities and to make the commerce moving. Naiintindihan naman natin na kailangan naman talagang ma-stimulate ang ekonomiya natin at this point in time," ani Ong.

Malaking bagay naman para sa grupo ng mga arcade at amusement center ang pagpayag na magbukas sila muli.

"Masaya talaga tayo dahil nag-open na, dahil nahirapan na rin tayo nang halos 1 year tayo na walang negosyo. Sarado lahat eh," ani Paul Sy, CEO ng PWGA Asia Arcade and Amusement.

"Mas maganda talaga mag-open unti-unti at least ah sa ngayon, kahit yung mga medyo hindi naman minors na puwedeng lumabas, makakatulong na rin doon sa unti-unting pag-open ng amusements," dagdag niya.

Sa ngayon, mga may edad na 15 hanggang 65 lang ang pinapayagang lumabas ng bahay, alinsunod sa IATF guidelines.

-- Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News