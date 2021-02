Pagbubukas ng mga parke at historical site, 'hanap ng mga tao': DOT chief

MAYNILA - Tiniyak ng Department of Tourism (DOT) na pinag-aaralan nilang husto, kasama ng ibang eksperto, ang guidelines sa muling pagbubukas ng mga industriyang tulad ng mga parke, national sites at historical landmarks sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine.

“Lahat ng guidelines naming dumadaan sa health experts, hindi lang ang DOT ang gumagawa o economic managers. Lahat ito may gabay ng mga doktor, ng mga infectious disease doctor. Hindi naman kami magbubukas kung ‘di pwede o wala silang OK. Nung na-propose ito, kasama ang Department of Health,” pahayag ni DOT Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

Biyernes nang ianunsiyo ng Malacañang ang pagpayag ng Inter-Agency Task Force na muling buksan ang mga sumusunod na industriya sa mga GCQ area:

Driving schools

Cinemas

Video and interactive game arcades

Libraries, archives, museums, cultural centers

Meetings, conferences, exhibitons

Limited social events sa accredited na establisimyento ng DOT

Limited tourist attractions tulad ng parks, theme parks, natural sites at historical landmarks

Pero ang muling pagbubukas ng mga ito ay base pa rin sa magiging pinal na guidelines na ilalabas ng DOH at mga lokal na pamahalaan.

“Ang Intramuros, open air naman 'yun, is under the Department of Tourism, matagal na naming na-submit ang health and safety protocols. Ang maganda kasi sa Intramuros, malaki siya at naghahanap na talaga ang tao nang mapupuntahan lalo na dito sa Metro Manila,” sabi niya.

Magsasagawa muna ang DOT ng test run sa Intramuros sa darating na Peb. 17, pahayag ni Puyat sa panayam sa TeleRadyo, Sabado ng tanghali.

“Ito talaga hinahanap ng mga tao—malaki, open space—pero ikokontrol pa rin namin ang mga taong dadating. Gusto nilang may mapuntahan sila, makapaglakad, open air, at open spaces. Para rin sa mental health ng mga tao, and it’s proven naman na ang open space is very safe, but of course we have to limit the number of people going,” sabi niya.

Tulad ng katabing Intramuros, kasado na rin aniya ang health and safety protocols ng National Museum.

“And na-check din nila ang mga health and safety protocols ng ibang bansa that have successfully opened museums,” dagdag niya.

Hinggil naman sa mga hotels, sinabi ni Puyat na maglalabas rin sila ng guidelines para dito.

“Kung hindi accredited, hindi puwedeng magbukas,” sabi niya.

Papayagan lamang aniya ang large gatherings sa mga staycation hotels. Pero dapat na mahigpit pa rin ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagtiyak sa 50-percent venue capacity.

“We will have to be strict with the minimum health and safety protocols and guidelines sa pagbukas,” saad ni Puyat.

Dagdag niya, “tama na maghinay-hinay, pero we have to balance yung ekonomiya at health kasi talagang bagsak ekonomiya natin.”