Magpapabakuna kontra COVID-19? Narito ang ilang dapat tandaan

COVID-19 vaccine simulation sa Philippine General Hospital sa Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Inaasahang ngayong Pebrero darating na ang unang batch ng bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19), kung saan unang makikinabang ang mga frontliner na nagtatrabaho sa mga referral hospital.

Kaya naman inilatag ng mga eksperto ang ilang dapat tandaan ng mga pasyente, maging ng mga ospital sa pagpapabakuna.

Ayon sa infectious disease expert na si Rontgene Solante, may mga dapat tandaan ang mga pasyente sa araw ng pagpapabakuna.

Una, dapat walang sintomas ang magpapabakuna. Dapat ding makapagpahinga nang maayos ang pasyente.

"Dapat wala kang symptoms, walang lagnat, ubo. A day before the vaccination, you have to prepare yourself. Good rest para maganda ang pakiramdam mo. You still have to wear face mask and face shield," ani Solante sa panayam sa Teleradyo.

Ayon kay Lito Acuin, hospital chief ng Asian Medical Center, kailangang mapanatili ang minimum health standards hanggang sa pagpapabakuna.

"Every detail counts. you’re only as good as the level of detail in the planning and execution that you can muster in this exercise. The notion of staff safety, it’s good. There’s a fiesta atmosphere, everybody’s having a reunion. But the thing is, we need to maintain minimum standards of safety even during vaccination," ani Acuin.

Matapos mabakunahan, kailangang i-monitor ang sarili kung may kakaibang nararamdaman.

Idiniin naman ng mga health frontliner na dapat ingatan at paghandaan ang pagdating ng bakuna.

Paglalarawan ni Christia Padolina, health officer ng Navotas, "parang ginto" dapat kung tratuhin ang mga bakunang darating sa bansa.

Inaasahang darating ngayong Pebrero ang 117,000 doses ng bakuna ng Pfizer-BioNTech na galing sa COVAX facility ng World Health Organization.

Ibibigay ito sa mga medical frontliner sa mga COVID-19 referral hospital, kung saan karamihan ay nasa Metro Manila, na itinuturing ng mag eksperto na virus epicenter ng bansa.

Kasama sa mga referral hospital ang Philippine General Hospital, na naghahanda para masigurong hindi masasayang ang mga bakuna. Maaaring bakunahan ang 5 tao sa isang vial nito.

"Apparently, if you do it very well, you can do 6 0.3 ML doses in contrast to the 5 initially instructed to us. we don’t know if we can do that to the real vaccine because the vaccine is more viscous and maybe harder to aspirate. we intend to find out with the real vaccine if we can go up to 6 and use more of the vials allotted to us," ani PGH director Dr. Gerardo Legaspi.

May color-coded registration din ang PGH na naaayon sa mga risk classification ng mga babakunahan.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News