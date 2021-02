Magkapatid sa Cagayan, patay matapos malason umano sa kinaing alimango

SANTA ANA, Cagayan - Masusing iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Region 2 ang pagkalason ng magkapatid na kapwa menor de edad sa Santa Ana, Cagayan dahil umano sa kinain nilang alimango.

Sa imbestigasyon ng Santa Ana Police, Miyerkoles nang gawing agahan ng isang pamilya ang alimango na kung tawagin ay “kurit”.

Nahuli ito sa dagat ng kanilang padre de pamilya.

Pero bandang ala-una ng hapon ay bigla umanong nawalan ng malay ang dalawang anak na lima at dalawang taong gulang.

Nadala sila ng kanilang ina sa malapit na ospital, pero bandang alas-11 ng gabi ay binawian ng buhay ang limang taong gulang na bata habang ito ay ginagamot.

Ililipat naman sana ng ibang ospital kinabukasan, Huwebes, ang dalawang taong gulang na bata, pero nasawi ito habang nasa biyahe.

Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang kanilang ama na nakaranas din ng sintomas gaya ng panginginig sa katawan.

Ayon pa sa pulis, lumabas sa pagsusuri ng doktor na food poisoning ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang bata.

“Ayon sa attending physician, ang immediate cause of death ng dalawang bata ay respiratory failure, antecedent cause ay severe hypersensitivity at ang underlying cause ay food poisoning,” ani Police Maj. Ronald Balod na hepe ng Santa Ana Police.

Kumuha na ng sample ang BFAR Region 2 para masuri kung ang alimango nga ang sinasabing dahilan ng pagkalason ng mga biktima.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC