DOH spox: Di pa masabi kung kumalat na ang UK variant sa PH sa gitna ng dagdag-kaso

MAYNILA - Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Health ang sitwasyon ng bansa pagdating sa coronavirus disease (COVID-19) UK variant matapos magkaroon ng dagdag na 19 kaso nito.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, hindi pa masasabi kung kumalat na ang sinasabing mas nakakahawang UK variant sa bansa sa ngayon.

"There’s still no sufficient evidence to say na kumakalat na ba ‘yan o ‘yung transmission niya ay ganito na kaya nga po patuloy nating pinaga-aralan and we are continuously monitoring," ani Vergeire.

Maaalala na gabi ng Biyernes ay iniulat na 19 na kaso ng B.1.1.7 variant mula UK ang na-detect ng Department of Health.

Kabilang ang mga dagdag na kaso sa ika-6 na batch ng 718 samples na sinuri ng Philippine Genome Center noong Pebrero 8, at mula ang mga ito sa buong bansa, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Kabilang sa mga kaso ang 10 anyos na batang lalaki mula sa Davao Region.

Mayroon ding 20 anyos na babae at 76 anyos na lola mula Calabarzon, at 8 balikbayan na nasa edad 28 hanggang 53.

Inaalam pa ang detalye ng 6 na iba pa.

Sa ngayon, 44 na ang naitalang kaso ng UK variant sa Pilipinas.

Dahil dito, hinimok ng OCTA Research Group ang pamahalaan na pag-aralan nang mabuti ang mga patakaran nito kontra COVID-19.

"Kailangan na when we make policies, we must base it on data, evidence, and from our previous experience with COVID last year. Kailangan lang talaga natin paigtingin talaga ang minimum health standards. At i-improve natin ang testing capacity at hospital capacity sa Pilipinas," ani Dr. Butch Ong ng OCTA Research Group.

Nababahala rin ang grupo sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa Cebu.

"’Yung timing niya is parang medyo nakakapagtaka at saka ngayon hindi pa tayo nakapag-sequence din ng maraming cases sa Cebu. Pero may na sequence na tayo at may nakita na tayong case ng UK variant sa area ng Cebu and concerning iyan," ani Guido David, isa pang researcher ng grupo.

Nasa average na 165 kaso ang naitatala ng Cebu City kada araw at halos pareho sa bilang noong nakaraang taon nang nasa ilalim ito ng enhanced community quarantine.

Halos kalahati -- o 46 porsiyento -- ang hospital capacity ngayon sa siyudad pero babala ng grupo, posible itong pumalo sa critical care level na 70 porsiyento kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng kaso.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News