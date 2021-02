DOH, dinepensahan pag-exempt ng gov't officials sa testing, quarantine

Sinisilip ng pulis sa isang checkpoint ang travel documents ng isang motorista. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Dinepensahan ng Department of Health (DOH) nitong Sabado ang hindi pagpapa-test at quarantine ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na umiikot sa iba’t ibang lugar sa bansa habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, layunin ng exemption sa mandatory testing at quarantine protocols na hindi maantala ang mga transaksyon ng gobyerno. Katwiran din ni Vergeire, kadalasan ay hindi naman nagtatagal ang mga empleyado at opisyal sa pagbisita sa isang lugar.

"This (guideline) has been decided in the IATF. Noong dinesisyonan iyan, ang talagang objective is for us not to delay government transactions," ani Vergeire sa public briefing sa government television.

"And usually, 'pag tiningnan naman natin, 'yung ating mga officials ng government ‘pag pupunta from one place to another, they do not take long: sometimes dalawa, tatlong oras lang at sila’y aalis na rin doon sa puwesto," dagdag ng opisyal.

Nauna nang inaprubahan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang “unimpeded travel” ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno na nasa official business, kabilang ang mga empleyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Deposit Insurance Corporation.

Sa kabila ng exemption, sinabi ni Vergeire na dapat sumunod ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa mga minimum health protocols.

Video Courtesy of PTV

Pinaalalahanan niya rin ang mga local government unit na tatanggap sa kanila na ipatupad nang tama ang screening procedures.

"For government officials, ‘pag may nararamdaman na ho kayo, ‘wag na ho kayong magtrabaho para naman ho hindi tayo makapasok sa isang lugar at makapagkalat tayo ng sakit diyan," ani Vergeire.