52 babae nasagip mula sa prostitusyon sa Pampanga; 5 empleyado ng KTV bar, arestado

MABALACAT CITY - Sinalakay ng Mabalacat City Police ang isang KTV bar sa Mabalacat City Huwebes, kung saan nasagip ang 52 babae at arestado ang 5 empleyado ng bar.

Isang sex den umano ang nasabing bar, at inilalako ang mga babae sa mga parokyano.

Napag-alaman rin na na-recruit online ang babae at sinabing magtatrabaho bilang mga waitress sa bar.

Inaresto ang limang empleyado ng bar. Nakuha rin sa bar ang P1,000 marked money, money counting machine, P20,520 na cash, isang desktop computer, at dalawang logbook.

Nakatakdang i-turn over sa Department of Social Welfare and Development ang mga nasagip na babae habang haharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10364 o Anti-Trafficking in Persons Act ang limang arestado.

- ulat ni Gracie Rutao

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC