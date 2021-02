2 patay matapos 'manlaban' sa Pasay buy-bust

MAYNILA - Dalawang lalaking magkaangkas sa motorsiklo ang napatay nang mauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng pulisya sa Cultural Center of the Philippines complex sa Pasay City Biyernes ng gabi.

Bumulugta mula sa natumbang motorsiklo ang 2 suspek na natadtad ng bala sa shootout sa gilid ng gusali ng Manila Film Center.

2 suspected drug sellers are killed in a shootout with police during a buy-bust operation beside the Manila Film Center building at the CCP Complex in Pasay City pic.twitter.com/Jmnw7joNSw

Ayon kay Police Col. Cesar Paday-os, hepe ng Pasay City police, nagtangkang tumakas ang mga lalaki at nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ng station drug enforcement unit.

Binibilhan noon ang target na si alyas “Ogag” at ang kasamahan ng 25 gramo o nasa mahigit P50,000 halaga ng shabu.

Sabi ni Paday-os, unang namaril ang mga suspek sa katransaksyong undercover na pulis na nakasakay sa kotse.

"Parang napansin niya, nakita niya ‘yong mga operatives natin may mga kasama. So nagduda siya, pinutukan ‘‘yong personnel natin,” sabi niya.

Hindi nasaktan ang pulis, pero natamaan ng bala ang bintana at dashboard ng sasakyan.

Doon na umano gumanti ng putok ang mga kasamang security back-up hanggang mapatay ang 2 suspek.

The suspects, one of whom was identified with the alias “Ogag”, sold around 25 grams or over P50,000 worth of shabu to the undercover buyer.



Police said the transaction was postponed the day before. pic.twitter.com/7onOxgg6jC