Larawan mula sa PDEA XI.

Arestado sa drug buy-bust operation ang 8 katao kabilang ang 2 sundalo at isang government employee sa Tagum City, Davao del Norte Huwebes ng gabi.

Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Davao del Norte, isang drug den ang natunton nila sa Purok 13, Barangay San Miguel, na kanilang target sa drug bust.

Kinilala ng PDEA Region XI ang may-ari ng umano'y drug den na si Armando Parallaga, 56, isang delivery van driver, at nahulihan ng isang pakete ng hinihinalang shabu.

Nahuli rin sa operasyon ang mga bumisita sa drug den na dalawang miyembro ng Armed Forces of the Philippines na sina PFC Butch Ysmael Tabuzares at PFC Rigor Ramales, isang job order employee ng lokal na pamahalaan ng Davao del Norte na si William De Vera, at tatlo pang bumisita sa drug den na sina Yul Clin Misoles, Jodee Porlares, at Mike Guadelquiver.

Naaresto rin ng PDEA ang kasama umano ni Parallaga sa operasyon ng drug den na sina Meshel Dano na kanya ring live-in partner.

Ayon sa PDEA, aabot sa 15 na pakete ng hinihinalang shabu ang kabuuang nasamsam sa mga naaresto. Katumbas ito ng 46 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng P312,000.

Narekober din sa operasyon ang isang .45 caliber pistol, isang 12-gauge shotgun, isang 9mm Uzi Sub-Machine Gun, mga live ammunition, at buy-bust money.

Nakakulong na sa PDEA Regional Office XI detention facility ang mga nahuli at sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms.

- Ulat ni Hermel Tocmo

