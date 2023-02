100 bahay sa Mandaluyong, nilamon ng apoy

Tinupok ng apoy ang nasa 100 na magkakadikit na bahay sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City pasado alas sais ng umaga ngayong Linggo.

Video courtesy of Pres Villanueva

Ayon kay FSupt. Nazrudyn Cablayan, Fire Marshal ng Mandaluyong City, gawa sa yero at kahoy ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy.

Pahirapan din ang pag responde ng mga bumbero dahil maliliit ang eskinita ng lugar.

“Kung mapapansin natin ang area na involved is mga light materials, maliliit po ang mga eskinita na mahirap pasukin. Ang kagandahan lang, dumating ang mga volunteers natin at hindi na kumalat,” ani ni Cablayan.

Umabot sa ikalimang alarma ang sunog at idineklarang fire under control pasado alas otso ng umaga (8:34 a.m.).

Nagdeklara ng fire under control ang BFP, 8:34 a.m. ABS-CBN News

Sa inisyal na pagtataya ng BFP, aabot sa P8M ng ari-arian ang tinupok ng apoy.

Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Wala ring nadamay na iba pang establisyimento maliban sa naturang residential area.

May paalala naman ang BFP sa publiko.

“Doble-ingat, lalong-lalo na paparating na naman ang Marso kung saan magbabago na ang klima natin. Isa po sa factor ng sunog ang init,” ani ni Cablayan.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng BFP sa kung ano ang pinagmulan ng sunog.