Dumaraan ang ilang trabahador sa Juan Luna St. sa Divisoria sa Maynila noong Enero 20. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Handa na ang Metropolitan Manila Development Authority oras na ilipat sa Alert Level 1 ang Kamaynilaan, ayon sa kanilang acting chairman.

"Handa naman po tayo, ang mga LGUs po ng kalakhang Maynila ay handang ipatupad ang kahit anong polisiya. Kaagapay po natin ang MMDA," sabi ni MMDA officer-in-charge Atty. Don Artes sa panayam sa Teleradyo.

Unang pinalutang ng mga grupo ng negosyante ang hirit na gawing Alert Level 1 na ang Metro Manila, na may kaakibat na pag-alis sa distancing protocols.

Ito ay sa kabila ng paninindigan ng Department of Health na nananatiling "moderate risk" pa rin ang Metro Manila sa COVID-19 classification.

Ayon kay Artes, estriktong naipapatupad naman ng mga establisimyento ang minimum public health standards.

Pero ipapaubaya na lang nila sa mga eksperto ang pasya tungkol sa pagbaba ng capital region sa Alert Level 1.

"Sumusunod lang po kami sa paununtunan ng national government ganun din ang LGUs. lahat po yan may basehan at sinusunod natin at kinokonsidera ang payo ng health experts sa capacity at social distancing," ani Artes.

Sa panayam sa isang public press briefing, nabanggit ng Department of Health na aalisin na nila ang public restrictions sa ilalim ng Alert Level 1.

"’Pag nag-Alert Level 1 naman tayo 'yun ’yung ating pamantayan, that's our protocol, na ’yung restrictions talaga for establishments and public transport mawawala po 'yan," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, na iginiit na dapat pa ring sundin ang public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask at pagpapatupad ng physical distancing.

Para naman sa samahan ng mga restoran, handa na ang kanilang mga miyembro oras na ibaba ang Metro Manila sa Alert Level 1, lalo't fully vaccinated na ang kanilang mga staff at lugi pa rin sila kahit mas malaki ang kanilang capacity levels, buhat ng pagpapatupad ng distancing protocols.

"Wala naman pong nakikitang surge except for the recent state ng omicron inffections which sandali na lang po wala na," ani Resto.PH president Eric Teng.

"Most of our restaurant members, 0 na ang nakikita naming omicron cases so with the daily case numbers, hospital utilization 'yung wards sa ICU, so it's safe to go to alert level 1 po."

Ika-4 na araw nang sunod-sunod na nakakapagtala ang Pilipinas ng mas mababa sa 5,000 kaso, matapos maitala ang 3,788 bagong kaso noong Biyernes. — May mga ulat ni Job Manahan, ABS-CBN News