MAYNILA - Tuwing halalan, hindi mawawala sa eksena ang mga ordinaryong Pilipino na nagnanais tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno lalo na sa pagiging pangulo.

Ayon sa 1987 Constitution, simple lamang ang hinahanap para sa magiging punong ehekutibo ng Pilipinas: (1) likas na ipinanganak na Pilipino; (2) isang rehistradong botante; (3) nakababasa at nakasusulat; (4) 40 taong gulang sa araw ng halalan at (5) kailangang nakapanirahan sa bansa nang sampung taon bago ang halalan.

Noong 2003, sinubaybayan ng grupo nina Jim Libiran, Ed Lingao at Patrick Paez ang ilan sa mga kababayan nating nais mahalal bilang presidente at bise presidente ng Republika ng Pilipinas.

'HOROSCOPIC' PHILIPPINE REPUBLIC

Mula pa noong halalan 1992 ay sumubok nang maging opisyal na kandidato sa pagkapangulo ang Boholanong si Andres Calamunggay Ugboc.

Itinuturing niyang 'misyon' na pamunuan ang bansa sa pamamagitan ng sinasabi niyang 'horoscopic' republic.

"Isang uri ng pamahalaan na magaganap sa ating buhay na may kaugnayan sa ispiritwal na bagay... Kung mamuhay tayo na hindi kasama ang ispiritwal na bagay, walang mangyayari sa atin," paliwanag ni Ugboc.

Kung napasama siya sa balota at nahalal noong halalan 2004, bahagi raw ng kaniyang gobyerno ang isang opisina para sa mga manghuhula.

Dahil kinonsiderang nuisance candidate ng Commission on Elections (Comelec) sa ikatlong pagkakataon, hindi niya maiwasang mainis sa ginawa ng ahensiya.

Aniya, ang totoo raw na nuisance candidate ay ang mga kilalang politiko.

"'Yung sikat at popular na may milyon-milyon na fans sa buong mundo, sa buong daigdig, 'yung mag-iingay 'yung magsisigaw, 'yun ang nuisance. But I, myself, I am not a nuisance," ani Ugboc.

ITINADHANANG BISE UMANO NI FPJ

Binulungan naman raw ng santo ang security guard na si Wilfredo Ananayo.

Ayon sa kaniya, siya raw ang itinakdang pangalawang pangulo ng noo'y 2004 presidential aspirant na si Fernando Poe Jr. kung ito ay nahalal.

Sa inihain niyang Certificate of Candidacy (COC), 'Jesus Christ' ang inilagay niyang palayaw. Kasangga raw dapat ni Panday si Hesukristo.

"I am only a mere high school graduate pero no one can defeat me in terms of wisdom and knowledge dahil Ama atsaka si ako, si Ama na spirit, ako ang flesh in blood, iisa kami," ani Ananayo.

Dahil hindi komplikado ang mga kalipikasyon sa pagtakbo sa pambansang halalan, marami sa mga kababayan natin ang sumusugal dito sa kabila ng magastos, magulo at minsa'y nakahihiyang proseso ng kandidatura.

Kaya naman ang Comelec may guidelines rin para kilalanin ang isang nuisance candidate.

"Kasi kung ang gagawin natin ay ipapasok lahat natin hindi magkakasya sa ating balota. Lalong magkakagulo ang ating mamamayan. Kaya nga pinipili natin ito, inaakala nating puwede lamang pagpilian," paliwanag ni noo'y Comelec Chairman Benjamin Abalos.

Kilalanin ang ilan pa sa mga ordinaryo nating kababayan na ninais maging pangulo at pangalawang pangulo noong halalan 2004 sa dokumentaryo ng programang 'The Correspondents' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2003.

