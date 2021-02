Private hospitals handang bumili ng sarili nilang bakuna

MAYNILA – Naghahanda na rin ang mga pribadong ospital para sa inaasahang pagdating ng COVID-19 vaccines at ang inaasahang papel nila sa inoculation program ng pamahalaan.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Dr. Jose Rene De Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP), na may ilang ospital na nagsimula nang gumawa ng master list.

Tumaas din aniya sa 70 porsiyento ang mga private health worker na nais magpabakuna.

"Noong una talagang merong hesitancy, even health workers. Pero ngayon po medyo nadi-disseminate na po natin ang mga impormasyon na kailangan talaga natin ng bakuna at hindi talaga ito delikado, at mas makakatulong sa atin, ngayon po mas marami na ang nag-a-agree na sila ay mabakunahan," ani De Grano.

Sinabi naman ni De Grano na may mga pribadong ospital nang nagpaplanong bumili ng sarili nilang bakuna sakaling hindi sila umabot sa alokasyon mula sa pamahalaan.

Nauna nang siniguro ni vaccine czar Carlito Galvez na sagot ng pamahalaan ang pagbabakuna sa bawat Pilipino.

