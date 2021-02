Pamilya ng amang binaril dahil sa away-kapitbahay sa Las Pinas, nanawagan sa suspek na sumuko na

MAYNILA - Hustisya ang panawagan ng mga kapamilya ng amang napatay nang barilin ng kanyang kapitbahay sa Las Piñas noong Miyerkoles.

Napaluha ang mag-ina, mga kapatid, at magulang ng 50-anyos na si Ricky Dimatulac sa unang araw ng kanyang burol nitong Huwebes.

Nagdadalamhati ang mga kapamilya ni Ricky Dimatulac, na binaril ng kapitbahay sa Las Piñas.



Para sa nabalong asawa na si Mabel, hindi makatarungan ang pagkamatay ni Ricky matapos paputukan ng kapitbahay na si Ernesto “Boy” Francisco.

“Sana mabigyan na lang siya ng justice. ‘yon na lang. Doon na lang siguro ako matatahimik, parang magiging masaya, kasi nabigyan ng hustisya ang pagkawala ng asawa ko na alam kong napakababaw lang ng dahilan. Parang ang hirap na tanggapin ‘yon lang ang dahilan,” sabi niya sa panayam ng ABS-CBN News.

“Buti pa ang matanda na nagkasakit ka kasi lumalaban ka, pero ang ganyan, kay simple-simple, papatayin mo, hindi makatarungan.”

Ikinuwento ni Mabel na tila nagkakutob na ang asawa sa mangyayari sa kanya dahil hindi nito hinayaang makita niya ang mismong pamamaril at pagdala nito sa ospital.

“Sobrang sakit. ‘Yon ang ayaw na ayaw kong marinig—na nagmamakaawa ang asawa ko para buhayin siya na parang tama na.”

‘DI INASAHANG TUGON

Bukod kay Ricky, binaril din ang 38-anyos na si Dominic Duclayan na inoobserbahan pa sa ospital matapos siyang tamaan ng bala sa tagiliran.

Kuwento ni Duclayan, siya ang unang napagbuntunan ni Francisco dahil sa pagpaandar ni Duclayan ng kanyang motorsiklo sa harap ng bahay ng suspek sa BF Resort Village.

Papunta noon si Duclayan at anak niyang binatilyo sa bahay nina Ricky at kapatid nitong si Ferdie Dimatulac na nasa kaparehong kalsada para may ipagawa sa kanyang motorsiklo.

Sabi niya, galit si Francisco at pinababalik siya.

“Ang ganda pa ng advice ni kuya Ricky sa akin. ‘Sabihin mo, magpasensya ka na lang, emergency naman. Pagdating mo, mag-sorry ka na lang.’”

Pero hindi niya inasahan ang tugon ni Francisco.

“Binatukan niya ako nang malakas. Ngayon parang napahiya ako kasi kasama ang anak ko. Sabi ko, ‘Mang Boy, ‘wag niyo naman ako pagbuhatan ng kamay. ‘Hindi, tarantado kayo. Wala akong pakialam sa inyo,’ sabi niyang ganyan.”

Sabi ni Duclayan, nagprisenta si Ricky na samahan siya pabalik kay Francisco para makipag-ayos at dalhin sa barangay.

Pero doon na naglabas ng baril ang 71-anyos na suspek at pinaputukan si Duclayan at ang kasama niyang anak na binatilyo.

Nang matamaan si Duclayan ng bala, nagtago siya sa isang kapitbahay.

Nakita naman ni Ferdie ang kasunod na pamamaril kay Ricky.

“Pagbaril sa kanya, bumagsak ang kapatid ko, tapos sabi niya, ‘Mang Boy tama na, tama na.’ Sinundan ulit siya ng isa. Pangalawa, isa medyo walang malay ang kapatid ko. Nilapitan niya, fininish na niya, tinira niya sa dibdib.”

“Sumisigaw na ako. Wala nang makalapit sa kanya gawa nang may hawak na baril.”

Sabi ni Ferdie, bumalik sa loob ng bahay si Francisco, sumakay sa SUV at inatrasan ang motorsiklong gamit ni Ricky bago tumakas.

ALAALA NG PAMILYA

Hindi na umabot nang buhay si Ricky sa ospital nang dalhin ni Ferdie.

Sabi ni Mabel, matatandaan niya ang asawa sa pagiging maayos na tagapagtaguyod ng pamilya.

Naging pinuno rin siya ng grupo ng mga biker, kaya ipinatong sa kanyang kabaong ang gamit niyang helmet at gloves.

Sinubukan naman ng news team na kunin ang panig ng mga kaanak ni Francisco, pero walang sumagot nang kumatok kami sa bahay nito.

Patuloy siyang pinaghahanap ng pulisya.

“Sana sumuko siya. Sana makonsensya siya. Kasi hindi naman nagpakita ng masamang ugali sa kanya ang asawa ko,” sabi ni Mabel.

Nananawagan naman ang kampo nina Ricky Dimatulac at Dominic Duclayan na matulungan sila ng publiko sa pagtunton sa suspek.

