Pagkaantala ng COVAX vaccines dahil sa probisyon sa 'bayad-pinsala'

MAYNILA - Hinihintay pa ang "indemnification clause" na manggagaling sa COVAX facility mula World Health Organization bago pa dumating ang mga bakunang inilaan nila sa Pilipinas.

Iyan ang naging paglilinaw ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. sa harap ng anunsiyo niyang maaantala nang bahagya ang pagdating ng Pfizer vaccines na ipinangako ng pasilidad.

Paliwanag ni Galvez, mabagal ang naging pagbibigay umano ng indemnification clause na kasunduang pinipirmahan bago magkaroon ng eksaktong petsa ang pagdating ng bakuna sa Pilipinas. Hindi aniya ito dahil sa mabagal ang pagkilos ng gobyerno.

"We are only at the receiving end. We are finishing our documentation on time. Pero 'yung tinatawag po nating indemnification clause, matagal na naming hinahanap 'yun kaya lang binigay lang only this week. And now our lawyers are trying to finish it today so that we don’t have anymore tinatawag nating obstruction on the delivery of the vaccine," ani Galvez.

Ito na lang aniya ang hinihintay.

"There should be an agreement na 'yung responsibility ng manufacturer will be shouldered by the government. So 'yun lang ang inaantay natin, 'yung indemnity clause," ani Galvez.

Paliwanag ni Food and Drug Administration (FDA) Director General Eric Domingo, kailangan ang kasunduan para masigurong hindi mahahabla ang pasilidad sakaling may mangyaring adverse effect dahil sa bakuna lalo’t hindi pa tapos ang mga pag-aaral tungkol sa mga ito.

"'Pag mayroong tao na nabakunahan tapos may nagka-adverse event or worse comes to worst, for example, there's a death, tapos na-investigate siya tapos nakita at kailangang ma-prove na dahil sa vaccine, then the government compensates the family or the vaccine recipient," ani Domingo.

Para sa mga health worker na unang tatanggap ng bakuna, mahalaga ang indemnification para maprotektahan na rin sila.

"Kaya maganda talaga na isulong at ilaban ng mga health worker 'yung usapin ng indemnipikasyon o bayad sa pinsala para matiyak natin na kung sakali at may agam-agam tayo at tayo ay magpapabakuna, ay hindi tayo mapapabayaan," ani Benjamin Santos Jr., vice president ng All UP Workers Union sa Maynila.

Samantala, pinaiimbestigahan na rin ng FDA ang mga ulat na may mga nakakarating na umanong bakuna ng Moderna at kasalukuyang nasa Port Area.

Ayon kay Domingo, wala pa naman siyang natatanggap na report mula sa kanilang regulatory enforcement unit tungkol dito. Pero maaari aniyang peke ang mga dumating.

Nakipagpulong na rin ang FDA sa mga kinatawan ng Moderna at nakatakda itong maghain ng aplikasyon para sa emergency use authorization sa susunod na linggo.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News