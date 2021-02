Paghahanda sa plebesito sa paghahati sa Palawan, kasado na: Comelec

MAYNILA - Puspusan na ang paghahanda ng Commission on Elections (Comelec) para sa nalalapit na plebesitong kaugnay sa paghahati ng Palawan sa tatlong probinsya.

“Simula sa Peb. 15, ang registration sa probinsiya ng Palawan ay suspendido muna para ang ating mga taga Comelec sa Palawan ay makakapag-concentrate sa paghahanda nitong nalalapit na plebesito,”

ayon kay Teopisto Elnas Jr., deputy executive director for operations ng Comelec.

Ayon kay Elnas, tuloy na tuloy na ang plebesito sa Marso 13.

“Naipasa yung batas na nagtatakada na magkakaroon ng plesbisto sa Palawan, na ang probinsiya ng Palawan hahatian sa tatlo—Palawan del Norte, Palawan del Sur, and Palawan Oriental. Ang exception lang dito, ang hindi kasama is Puerto Princesa City,” sabi ni Elnas sa panayam sa TeleRadyo nitong Biyernes.

Magugunitang inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 2019 ang paghahati sa Palawan sa tatlong probinsiya.

“Actually, last year pa sana ito. Unfortunately, nagka COVID, nagka lockdown so the Commission on Elections opted to postpone it and reset it,” sabi ni Elnas.

Pahayag ni Elnas, ang ginagawa nilang preparasyon tanging “yes” o “no” lamang ang pagbobotohan ng mga lalahok sa plebesito sa tanong kung payag bang hatiin sa tatlo ang probinsiya ng Palawan.

“Kailangang registered voter tayo bago tayo makapag-participate sa plebesitong ito. Yun lang mga botante noong October 2019 election registration board hearing ang pwedeng lumahok at makaboto sa plebesitong ito,” sabi niya.

Ang mga nagparehistro matapos ang Okt. 2019 ay hindi kasama sa listahan ng makakaboto sa plebesito.

“Na-finalize na ang mga listahan natin so yung mga bagong nagparehistro, kasi ongoing ang registration natin, ‘di na sila kasama,” paglilinaw niya.

Mula alas-7 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon ang botohan sa Mar. 13.

Malaking hamon aniya para sa Comelec ang gagawing plebesito sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19.

“Isa ito sa mga challenges natin. Unlike sa previous political exercises natin na talagang focus lang tayo sa procedure kung anong nasa batas, anong rules….dito ngayon, ang paghahanda natin pina-factor in natin yung minimum health standards and protocols,” sabi niya.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC