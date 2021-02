Mga lumang palaspas maaari nang sunugin sa bahay: CBCP

Employees, visitors, and members of the House of Representatives in Quezon City attend mass on Ash Wednesday, February 26, 2020, amid the threat of the novel coronavirus (2019-COVID). The Catholic Bishops Conference of the Philippines released a circular recommending sprinkling or dropping small portions of the blessed ash on the crown of the head instead of marking with the finger as a precaution to reduce the risk the transmission of the virus. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinapayagan na ngayon ng Simbahang Katolika ang mga pamilya na sunugin ang kanilang mga palaspas na hindi madadala sa mga simbahan para magamit ang abo sa Ash Wednesday sa darating na Peb. 17.

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, Executive Secretary ng committee on public affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, isa itong opsiyon sa mga pamilya na hindi makapagdadala ng kanilang mga palaspasa sa simbahan para sunugin para magamit ang abo sa Ash Wednesday.

"Dapat pa ring dalhin sa simbahan. Pero meron kasing pagkakataon na hindi pwedeng lumabas ang mga tao ng bahay kasi nga may mga age restrictions, kaya nagkaroon din ng option na 'yung mga family pwede rin nilang sunugin ang mga palaspas na meron sila, lalong-lalo na 'yung ‘di rin naman sila makakasimba sa araw na yan,” sabi ni Secillano.

Sa panayam sa TeleRadyo, ipinaliwanag ni Secillano na hindi basta-basta sinusunog ang mga palaspas dahil may ritwal na dapat sundin para dito.

Watch more in iWantTFC

“Merong ritwal na dapat gawin at meron kaming kopya n'yan, pwede naming i-disseminate 'yan at nasa Facebook account ng mga parokya. Andoon ang ritwal na babasahin, dadasalin ng mga pamilya para magawa ang pagsusunog ng palaspas,” sabi niya.

Magpapatupad pa rin ng pagbabago ang simbahan sa selebrasyon ng Ash Wednesday dahil na rin sa pandemyang dulot ng COVID-19.

“Meron tayong slight change sa pag-iimpose ng ash. Hindi na natin ito gagawin na ilalagay sa noo, kung ‘di bubudburan na lang natin 'yung mga tuktok ng mga ulo,” sabi niya.

Kasabay din nito ang patuloy na pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols tulad ng social distancing at age requirement.

“We still follow the same protocols, kinakailangang may physical distancing tayo at yung age requirement natin tinutupad pa rin; 65 and above ‘di pa rin naman pwedeng pumasok, then yung mga bata din edad na 15, ‘di pa rin pwedeng pumasok,” sabi niya.

RELATED VIDEO