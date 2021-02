Ilang private firms gustong bumili ng Novavax vaccine para sa mga manggagawa

FILE PHOTO

MAYNILA - Nagpahayag ng kanilang kahandaan na bumili ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine na Novavax mula India ang ilang private firms.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, umabot sa mahigit 1,000 ang sumali sa virtual meeting ng mga interesadong um-order ng naturang bakuna.

Nasa P1,000 kasi ang bawat dose ng bakuna na mas mura sa napaulat na P1,700 na Moderna.

"Mga restaurants, maliliit na negosyante, medium to large companies, na-impress sila dahil P1,000. End-to end-solution siya from warehousing all the way to the end," ani Concepcion.

Wala pang commitment sa pagkuha ng bakuna pero ayon kay Concepcion, maaari itong maging available sa 3rd quarter ng 2021.

Una nang nag-order ang grupo nina Concepcion ng dalawang batch ng AstraZeneca vaccines na ilalaan para sa mga negosyong nais pabakunahan ang kanilang mga manggagawa kontra sa COVID-19.

Tiniyak naman ni Concepcion na hindi maaantala ang dating ng naunang in-order na AstraZeneca vaccine sa kabila ng hinaharap na problema ng kompanya sa Europa.

"'Yung [nakalaan] para sa Pilipinas sa Thailand gawa. Sigurado 'yan sa May, June, July for the second batch, walang delay," ani Concepcion.

Itinutulak din ni Concepcion na gawin ang pagbabakuna ng mga kompanyang may 2,000 hanggang 3,000 manggagawa sa kani-kanilang mga opisina.

Oras na umarangkada na ang pagbabakuna sa pribadong sektor, may paglalaanang malaking espasyo gaya ng meeting hall o warehouse na pupuntahan ng magbabakuna imbes na pumunta pa ng mga ospital o health center.

Maaaring i-set up sa lugar ang mga mesa, silya, at bakuna. Pero hindi pa ito inaaprubahan ng Department of Health.

"Kailangang malaki ang site, at least 2-3,000 workers, para mas madali pumunta nurses at mag-inject, mas organized, may social distancing," ani Concepcion.

Inaalok ding maging vaccination sites ang mahigit 100 pasilidad ng mga electric cooperative sa buong bansa na may standby generators.

Samantala, pinayagan na umano ang isa pang grupo sa pribadong sektor, na pinamumunuan ni Ambassador Francis Chua, na mag-order ng hanggang 500,000 doses ng bakuna, kabilang na ang Sinovac.

"We will secure the vaccine. [For] anybody interested, at cost ang presyo if they agree. Then, we give it to them but owners of establishments pay for it and give it to employees for free," ani Chua.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News