Ilang COVID-19 hospital nais pataasin bilang ng magpapabakunang frontliner

Pinapalakas na ngayon ang information campaign sa mga ospital, gaya ng Tala Hospital sa Caloocan City para mas dumami ang mga frontliner nilang magpapabakuna kontra COVID-19. ABS-CBN News/File

CAPTION: Pinapalakas na ngayon ang information campaign sa mga ospital, gaya ng Tala Hospital sa Caloocan City para mas dumami ang mga frontliner nilang magpapabakuna kontra COVID-19. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nais pataasin ng ilang coronavirus disease (COVID-19) referral hospital sa Metro Manila ang bilang ng mga magpapabakuna laban sa sakit.

Ito ay sa harap ng mga nararanasang agam-agam ng ilang mga medical frontliner sa pagpapabakuna dahil sa mga umano'y side effects nito.

Nasa 86 porsiyento ng 1,900 empleyado ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Center, o mas kilala bilang Tala Hospital, sa Caloocan ang nagpalista para mabakunahan. Wala pa ito sa target nilang 98 hanggang 99 porsiyento.

Ayon kay Dr. Fritz Famaran, medical chief ng ospital, nagsasagawa sila ng townhall meetings para masagot ang mga tanong ng mga may alinlangan pa sa pagpapabakuna, gaya ng ukol sa brand ng vaccine.

Pero napawi na umano ito dahil Pfizer vaccine ang sinabing bakunang darating sa ospital.

Nariyan din ang pangamba sa side effects, na pinaliliwanag din naman ng mga eksperto sa mga empleyado. Si Famaran ang unang babakunahan sa ospital.

"To set a good example. Tulad ng ibang mga doctors, lahat tayo nabakunahan na ng different types of vaccines. So what's the difference between giving a vaccine for COVID19, vaccine for flu, vaccine for this, and this?" ani Famaran.

Tiniyak naman ni Famaran na puwede pa rin namang magbago ang isip ng mga empleyado sa mismong araw ng pagpapabakuna.

"Kasi human right 'yan nila. Constitutional right [kapag] nag-ayaw employee. Pagka-on the day of the vaccination, biglang nangayaw, walang problema, hindi naman siya papagalitan or ipa-punish," ani Famaran.

May gagawin din silang mga hakbang para hindi masayang ang bakuna.

"Ang gagawin lang natin doon: Kukuha tayo ng isang papalit sa kanya. Ang mangyayari, ngayong Day 1, 300, nag-back out [ay] 25. Ang quick substitution list natin is Day 3. Doon tayo kukuha. Hindi natin gagalawin iyong Day 2 kasi naka-fix na sila saka magugulo ung schedule nila," ani Famaran.

Ang janitress na si Janet Sadicon, desidido nang magpabakuna. Tatlong buwan pa lang siya sa ospital pero batid niya ang panganib ng kanilang exposure sa iba't ibang tao.

"Kung makakabuti po sa kalusugan namin, bakit hindi?" ani Sadicon.

Bagama't aminadong may pangamba, handa na ring magpabakuna ang kapatid niyang si Leonora Bugnot, isa ring janitress sa ospital.

"May takot kung ano po mangyayari sa amin pero ang sabi po sagot naman kami ng ospital kung sakali, may provide silang iaano sa'ming gamot," ani Bugnot.

Ang nurse na si Niña Cabulay, wala ring pag-aatubiling nagpalista sa mababakunahan. Nagtatrabaho siya sa surveillance and epidemiology unit ng ospital, at kabilang sa kaniyang pangunahing tungkulin ang contact tracing sa mga pasyente at empleyadong nae-expose sa COVID patients.

"Mixed emotions. Kinakabahan kasi siyempre hindi naman po natin mapagkakaila na ito po ay bago po, ang bakuna ay pinag-aaralan. At the same time po, masaya kasi kahit papaano nandito na iyong magiging sagot and hopefully pinagdarasal po ng bawat isa lalo na dito sa Tala Hospital na ito iyong sagot talaga at maging epektibo ang lahat ng bakuna," ani Cabulay.

Nasa 800 vials ng Pfizer ang kailangan ng ospital para sa lahat ng 1,900 empleyado nito. Kada vial, limang tao ang maaaring mabakunahan, at nasa 300 empleyado ang target mabakunahan araw-araw.

Mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon bubuksan ang vaccination area at target matapos ang pagbabakuna sa lahat ng empleyado sa loob ng 7 araw.

Handa naman na ang ultra low freezer na paglalagyan ng mga bakuna at ang vaccination area ng ospital.

"Iyong date of arrival, time of arrival, the only official that can say that is the czar of vaccination, si Sec. Galvez (Secretary Carlito Galvez). He'll be relaying the information to the different medical directors. At the moment, kung ang information na binibigay namin is within February, so more or less it will be within February. Iyong date and time, wala pang information na binibigay sa amin," ani Famaran.

Ang Lung Center of the Philippines, may sampung porsyento na lang ng 1,250 na personnel ng ospital ang may agam-agam magpabakuna.

Ayon kay Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng ospital, kasama sa listahan lahat ng empleyado ng ospital, kabilang ang mga administrative staff, guwardiya, at janitor pero prayoridad ang mga nasa COVID-19 emergency rooms, triage, intensive care units, wards, at iba pang may direktang exposure sa virus.

“We based it on the exposure, ’yung risk mo," paliwanag ni Francisco.

Idinadaan sa information campaign ng pamunuan ng ospital ang pagkukumbinsi sa mga empleyado.

Kaakibat nito ang conselling at question-and-answer sessions, maging ang pagpapakalat ng mga tamang impormasyon tungkol sa bakuna.

"Many of these are probably anxiety on reactogenicity," ani Dr. Francisco. “They’re anxious over it.”

Naipasa na ng ospital sa Department of Health ang master list ng mga benepisyaryo ng COVID-19 vaccines at tanging bakuna na lang ang hinihintay.

"We’re just waiting for the vaccines to arrive. The moment we receive it, we’re ready anytime," ayon kay Dr. Francisco.

Inaasahan na ngayong Pebrero darating ang mga bakuna kontra COVID-19 na galing sa COVAX facility ng World Health Organization.

Aabot sa 117,000 doses ang inaasahan ng gobyerno mula rito, kung saan makikinabang ang mga medical frontliner sa COVID-19 referral hospital sa bansa.