Higit 300 subject sa contact tracing sa QC dahil sa UK COVID-19 variant

MAYNILA - Puspusan ang contact tracing na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga posibleng nakasalamuha ng isang overseas Filipino worker na nagpositibo sa UK COVID-19 variant.

Ayon kay Francis Adante, officer-in-charge ng Barangay Commonwealth, nasa 90 pamilya o 342 katao ang subject sa kanilang contact tracing.

Kasama na rito ang 50 formal workers, 15 seniors, 2 buntis at 8 bata, aniya sa panayam sa Teleradyo nitong Biyernes.

Nakapagsagawa na rin ang lokal na pamahalaan ng swab test sa 105 katao.

"To ensure na talagang ma-contain namin 'yong transmission, nag-request kami ng police para magbantay doon," aniya. "Kasi as per protocol, 'pag na-swab 'yong mga tao, hindi sila lalabas habang hinihintay ang result."

Inilipat ng isang recruitment agency ang OFW sa isang apartment sa Barangay Commonwealth noong Enero 21 matapos itong magpositibo sa COVID-19.

"Wala man lang info o pasabi sa amin na meron dadating, lalo na 'yong agency niya. Supposed to be meron siyang acceptance sa'min," ani Adante.

Galing South Korea ang OFW at dumating sa bansa noong Nobyembre at tumira ito sa Sucat, Parañaque.

Nag-aaply muli siya para makapagtrabaho naman sa Taiwan at nang maaprubahan ang kaniyang visa, nagpa swab test siya noong Enero 17 kung saan nagpositibo ito sa COVID-19. Nitong Pebreo, napag-alaman na meron itong UK coronavirus variant.