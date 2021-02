Dangwa dinadagsa pa rin ngayong Valentine's sa gitna ng pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Kahit pandemya ay marami pa rin ang nagpupunta sa Dangwa sa Maynila para bumili ng bulaklak para sa Araw ng mga Puso sa darating na Linggo.

Ngayong Biyernes, mahal na ang presyo ng mga bulaklak pero handa naman umanong gumastos ang ilang mamimili para mapasaya ang kanilang mahal sa buhay.

"Iba 'yung saya na nagbibigay ka ng kasiyahan pag binibigyan ng bulaklak lalo na ngayon malapit ang Valentine's," ani Mark Palado, kostumer.

"Mahalaga talaga magbigay ng bulaklak sa tao tulad ng pamilya o jowa para iparamdam mo ang pagmamahal mo, kahit may pandemya hindi pa rin nakakalimutan ang pagmamahal," sabi naman ni Roel Bayron, isa pang mamimili.

Maramihan naman kung mamili ng bulaklak ang iba, hindi para pambigay kundi para ipangbenta.

"Meron po kaming preorder. Meron online, meron din kaming hinanda for biglaang orders for 13 and 14," ani AJ Lugmao, online flower shop owner.

Nagko-customize sila ng flower arrangements na nagkakahalaga ng P450 hanggang P1,500.

Sa ngayon, narito ang presyuhan ng bulaklak sa Dangwa:

Roses - P100/piraso

Ecuadorian rose - P150/piraso

Stargazer - P150/piraso

Sunflower - P150/piraso

Tulips - P120/piraso

Carnation - P300/bungkos

Masipag naman ang mga barangay tanod at ilang pulis sa pagpapaalala sa mga tao ng health protocols para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

–Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News