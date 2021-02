BALIKAN: Mga kontrobersiya sa kaso ng 2 Aeta na inakusahan ng terorismo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Pormal nang bumitaw ang National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) sa paghawak ng kaso ng 2 Aeta na inaakusahan ng terorismo. Ito ay matapos nilang piliin ang Public Attorney’s Office (PAO) at National Commission on Indigenous Peoples (NICP) bilang tagapagtanggol.

"Siyempre medyo nasaktan tayo du'n sa sitwasyon dahil sinasabi nila na pinagsamantalahan natin 'yung minorya, mga kapatid nating minoryang Aeta. As a matter of fact, from the very start kami tumutulong sa kanila," hinaing ni Bonifacio Cruz Jr. ng NUPL-Central Luzon.

Unang humingi ng tulong sa human rights groups ang pamilya ng 2 Aeta na inaresto at inakusahan ng terorismo dahil na-torture umano sila ng mga sundalo.

Sa tulong ng NUPL, dumulog sila sa Korte Suprema para sumama sa mga petisyong kumukuwestiyon sa legalidad ng Anti-Terrorism Act.

Sila sana ang patunay na may naagrabyado na sa pagpapatupad ng kontrobersiyal na batas.

Pero ang kanilang petisyon, ibinasura rin ng Supreme Court (SC) at nauwi sa panibagong kontrobersiya.

Sa oral arguments noong Martes, inakusahan ni Solicitor General Jose Calida ang NUPL na pinilit umano ang mga Aeta na maghain ng petisyon sa SC kapalit ng P1,000 — bagay na mariing itinanggi ng NUPL.

Sa isang online press con na inorganisa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagsalita na ang 2 Aeta.

"Hindi namin alam kung saan kami papanig dahil dala-dalawa ang gumagalaw. Pero naisipan namin ng bayaw ko, mas ano tayo sa PAO at NCIP, du'n na lang tayo, ipirmi na natin ang isip natin na doon na, baka sila ang tutulong sa atin para mapadali tayo makalaya," sabi ni Japer Gurung, inakusahan ng terorismo.

Pero ang NUPL, inakusahan ang NCIP at PAO ng panunulot sa kanilang kliyente.

Tatlong beses umanong dumalaw sa kulungan ang NCIP para kausapin ang mga Aeta base sa logbook ng Olongapo District Jail nang hindi alam ng NUPL.

"We are contemplating with that possible action. Parang ambulance chasing, without our knowledge, they talked to our client, without courtesy man lang na pasintabi na 'kinakausap namin,'" ani Cruz.

Pero buwelta ng NCIP, sila ang magpapa-disbar sa mga abogado ng NUPL.

Ayon pa sa NCIP, sila ang naunang abogado ng mga Aeta at sinisi ang NUPL sa panlilinlang umano sa mga Aeta para gamitin sa kaso sa SC.

"Initial na lawyer nila was NCIP before NUPL came into the picture," ani Marlon Bosantog, NCIP director.

Noong Huwebes, lumabas sa hearing na hindi pa pormal na kinukuha ng mga Aeta ang PAO bilang abogado, habang hindi naman pinayagan ng korte ang NCIP na irepresenta ang mga Aeta dahil sa conflict of interest, bilang bahagi ang NCIP ng gobyernong gustong magpakulong sa mga Aeta.