Aral muna: Kabataan, hinikayat ng simbahan na umiwas sa casual sex

MAYNILA - Hinimok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) ang mga kabataan na tumutok muna sa kanilang pag-aaral at umiwas sa casual sex.

“Ang sa amin moral suasion, meaning to say we encourage the young people to be more responsible in the sense that they can have a relationship but refrain from engaging in this so called casual sex,” pahayag ni Fr. Jerome Secillano, executive director ng CBCP Public Affairs Committee.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Secillano na wala namang nagbago sa turo ng simbahan na ang pagtatalik ay ginagawa kapag kasal na ang babae at lalaki.

“But of course, 'yung lipunan natin medyo naging permissive so nakita natin dito 'yung mga magulang baka nawalan na din ng sense of control sa kanilang mga anak tapos 'yung mga henerasyon ngayon ng mga bata ay masyado silang naging curious sa mga ganitong usapin and they really do it,” sabi ni Secillano.

Ayon sa Commission on Population and Development (POPCOM), tumaas ng 7 porsiyento ang bilang ng mga nanganganak na kabataang edad 15 at pababa noong 2019.

Tanging paalala lamang umano ang magagawa ng simbahan dito lalo na’t hindi pa handa ang mga kabataan na magtaguyod ng pamilya at magpalaki ng bata.

“Our concern is really for the young people not to jump into such kind of situation kasi it's going to be more disadvantageous for them later on,” sabi niya.

Mas mainam aniya na pagtuunan na muna nila ng pansin ang maghintay hangga’t sila'y handa na.

“It can wait. Bilang kabataan, mag focus muna dito, very essential para sa kanila 'yung pag-aaral nila. Magtapos, magtrabaho, and then have a relationship that will lead to the altar,” dagdag niya.

