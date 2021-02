42 timbog sa bawal na sugal sa Pampanga, iba pang probinsiya

Nasa 13 suspek ang hinuli ng mga pulis matapos mahuli sa aktong nagsasabong sa isang bakanteng lote sa Brgy. Mitla Proper sa bayan ng Porac, Pampanga nitong Miyerkoles.

Nakumpiska ang 3 manok na panabong, mga tari at taya. Ang siste, karamihan walang suot na facemaks at walang physical distancing.

Huli naman sa anti-illegal gambling operations ang 3 sa bayan ng Hermosa, Bataan dahil sa paglalaro ng tong-its.

Nasa 10 naman ang timbog sa bayan ng Marilao, Bulacan dahil sa paglalaro ng cara y cruz.

Sa Tarlac, arestado ang 4 na suspek dahil sa paglalaro ng pusoy, 6 dahil sa tong its, at 6 dahil sa larong bingo. Kinumpiska ang mga baraha, bingo chips, at mga taya.

Kinasuhan na ng paglabag sa PD 1602 as amended by RA 9287 ang mga nahuli bukod pa sa kasong Violation of Provincial Ordinance No 756 in relation to RA 11332 sa mga nahuli sa Pampanga na walang face mask.--Ulat ni Gracie Rutao

