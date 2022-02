Spain at Italy, nagluwag na rin sa pagsusuot ng face mask sa pampublikong lugar

BARCELONA - Dalawa pang bansa sa Europa ang nagluwag na sa pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar.

Nauna nang inalis ang mandatory face mask requirement sa United Kingdom, France at Denmark at ngayon naman ipatutupad na ito sa Italya at Espanya.

SPAIN

Simula February 10, pinapayagan na sa Espanya ang hindi paggamit ng face mask kapag nasa labas, maliban na lang sa mga siksikan o mataong lugar.

Ayon sa Ministry of Health, bunsod ito ng bumababang kaso ng COVID-19. Pero ipinaalala ng mga eksperto, dapat panatilihin pa rin ang social distancing. Sari-sari rin ang reaksyon ng mga Pilipino sa Barcelona.

“I think that it is about time, kasi since vaccinated na tayong lahat. I think that wala na pong ano, hindi na that dangerous as it was in 2020,” sabi ni Regie Jimena, residente ng Barcelona.

“Hindi mo alam kung ano ang mangyari kasi ang virus hindi mo (alam) ano kung may darating o tapos na. Ang sa akin lang kahit sa loob o sa labas tuloy, pa rin ako ang paggamit ng face mask,” sabi ni Ruth Lopez, residente ng Barcelona.

“Hindi ko tatanggalin dahil sa weather minsan na-a-allergy ako. Kaya proteksyon ito,” sabi ni Fe Serrano, residente ng Barcelona.

Papayagan na rin ang mga mag-aaral sa rehiyon ng Catalonia na maglaro sa playground ng walang suot na face mask.

Sa ibang rehiyon ng Espanya, tinanggal na rin ang requirement ng COVID passport. Aprubado na rin ang pagtaas sa 85% capacity sa mga sport events at 75% naman sa indoor activities.

ITALY

Ngayong February 11, maaari na ring hindi magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Inaaasahan na ipatutupad ito hindi lamang sa White Zones kundi pati na rin sa lahat ng rehiyon ng Italya.

Pero ipinapayo pa rin ang pagdadala ng face mask sakaling kailanganin sa loob ng mga establisyimento, paaralan at mga pampublikong sasakyan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

(Pinagsamang mga ulat ni Sandra Sotelo Aboy sa Spain, Mye Mulingtapang sa Italy at Rose Eclarinal sa United Kingdom)

KAUGNAY NA VIDEO: