MAYNILA - Pumalag ang ilang mambabatas at rights activists sa pagkabasura ng Commission on Elections (Comelec) First Division sa inihain na disqualification case kontra kay presidential candidate Bongbong Marcos.

Tinawag ng isa sa mga petitioner at ng rights activist na si Etta Rosales na "outrageous" ang desisyon ng Comelec.

"My gosh, it is outrageous, di ba? Di ba? Shame on them, shame on them that they don’t even know their own rules," ani Rosales, na isang martial law victim.

Aniya ay malinaw sa ilalim ng batas na dapat i-disqualify si Marcos, na anak ng dating pangulo na si Ferdinand Marcos.

"He is so disqualified kasi convicted na nga siya e. Ang tight ng rules e. Very tight ang rules. And guess what, it was his father himself who actually came up with the rule na permanent disqualification noong panahon ng tatay niya," ani Rosales.

Sa resolusyon, sinabi ni Comelec commissioner Aimee Ferolino na ang hindi paghain ng tax returns sa Bureau of Internal Revenue ay hindi maituturing na likas na masamang bagay kung walang batas na nagpaparusa rito.

Bagay ito na binatikos ng mga petitioner.

Para kay Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) secretary-general Renato Reyes Jr., insulto umano ito sa taumbayan na tapat na naghahain ng tax returns at nagbabayad ng buwis.

"To say that non-filing of tax returns for 4 straight years is not inherently wrong is an insult to all citizens who dutifully file their tax returns and pay their taxes. The stretch that the Comelec had to do to allow Marcos to run is an insult to all Filipino taxpayers," ani Reyes.

Puna naman ni Kabataan party-list first nominee Raoul Manuel na mas mataas pa umano ang standard sa student council kaysa sa Malacañang dahil puwede umanong tumakbo ang isang magnanakaw at tax evader.

"Sa student council, bawal tumakbo kapag may bad record. Sa Malacañang, ok lang kahit magnanakaw at tax evader. Mas mataas pa ang standards sa student council candidates kaysa presidentiables," ani Manuel.

Naglabasan din ang post at memes sa social media na kinuktya ang pahayag.

Pero apela ni Comelec spokesperson James Jimenez sa mga netizen na basahin ang buong talata kung saan ipinaliwanag ni Ferolino na pinaparusahan lang ang hindi paghain ng income tax return (ITR) dahil sinabi ng tax code.

At ang parusa, puwede pang maging multa imbis na kulong.

Pero umalma rito ang ilang petitioner gaya ni Boni Ilagan ng CARMMA.

"Sa amin, immoral. Hindi kami sumasang-ayon na ang hindi pagbabayad ng buwis, especially kung gan'ung sinadya, apat na taon, ay hindi moral turpitude. Ang standard ng ating community ay magbayad ng buwis, hindi ba?" ani Ilagan.

Balak ng mga petitioner na iapela muna ang desisyon sa Comelec en banc bago pumunta sa Korte Suprema.

Pero tingin ng election law expert na si Atty. Alberto Agra na baka wala na ring patutunguhan ito dahil pareho ang pasya ng dalawang Comelec division na ibasura ang mga kaso laban kay Marcos.

"Ang palaisipan sa akin ay anong gagawin kaya ng mga natalong petitioners kasi ang normal route pupunta sila sa en banc pero baka sabihin nila useless na e kasi parehong division, parehong kapasyahan kaya baka mag-isip sila na rumekta na sa Supreme Court on very exceptional grounds," ani Agra.

Hands-off naman ang karamihan sa mga katunggali ni Marcos sa pagkapangulo sa pasya ng first division, gaya nina Ping Lacson, Isko Moreno, at Manny Pacquiao.

Ipinagkibit-balikat din ni Vice President Leni Robredo ang desisyon ng Comelec.

May maanghang namang salita ang running-mate ni Leody De Guzman na si vice presidential candidate Walden Bello sa desisyon ng Comelec.

"The decision by Comelec First Division to not disqualify Marcos Jr despite his criminal tax evasion spits in the face of common sense and basic morality," aniya.

Hamon niya ngayon sa Korte Suprema na ipakitang hindi ito niimpluwensiyahan ni Marcos.

-- Ulat ni Mike Navallo