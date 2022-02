Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II, nagsimula na

LONDON - Opisyal nang sinimulan ang year-long celebration ng Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II para sa kanyang serbisyo sa British public, the realms at the Commonwealth.

Si Queen Elizabeth II ang kauna-unahang British monarch na nagdiwang ng Platinum Jubilee o 70-taon bilang reigning monarch.

Noong February 6, 1954 nang maging Reyna ng United Kingdom, the realms at the Commonwealth ang 25-taong gulang na si Princess Elizabeth noon, matapos mamatay ang kanyang ama na si King George VI.

Makasaysayan ang petsang February 6, 2022, dahil ito ang ika-70 taon o Platinum Jubilee ng reyna, ang unang sa kasaysayan ng bansa at monarkiya.

Photo credit:: John Stillwell, Pool via Reuters / ABS-CBN News file

“Never before has there been a Platinum Jubilee. It’s a celebration of 70 years on the throne, which in itself is amazing. In fact, this has been an incredibly successful reign, so it’s a very positive moment,” saad ni Prof. Jane Ridley, may-akda ng mga aklat tungkol sa royal family.

Sinimulan ng Reyna ang selebrasyon nitong weekend sa Sandringham House. Nagbasa ng mga greeting cards mula sa mga kabataan at sa publiko.

Ibinigay din sa Reyna ang finger-print portrait mula sa school children ng Leicestershire na may nakasulat na “Ma'am, you’re the tops.” May cutting of cake rin na gawa ng mga residente ng Sandringham.

Prinisinta sa Reyna ang autograph fan ni Queen Victoria na ibinigay naman sa reigning queen noon, sa kanyang sariling Golden Jubilee, taong 1887.

Pero ang inaabangan ng foreign media ang malaki at opisyal na selebrasyon sa June 2 hanggang June 5.

Media Briefing ng Foreign Press Association tungkol sa Platinum Jubillee ni Queen Elizabeth II

Dahil end of lockdown na sa England, inaasahang dito muling makikita ang kakaibang royal celebration.

“Having spent all these years in the pandemic, we could do with a party. I think it will be very joyful,” dagdag ni Prof. Ridley.

Si Professor Jane Ridley sa FPA press briefing, may akda ng mga aklat tungkol sa British Royal Family

Malaking kontrobersya ang hinarap ng royal family sa nakaraang dalawang taon.

Nag-alsa balutan si Prince Harry at asawang si Meghan Markle. At humaharap naman sa kasong sexual abuse ang anak ng Reyna na si Prince Andrew.

Ngunit ang Platinum Jubilee ay para raw sa Reyna, kaya kahit sa likod ng mga kontrobersya tuloy ang selebrasyon. Ito rin ang pakiramdam at saloobin ng maraming Briton.

“I admire her commitment to public service, her dedication to her role and the skills which she has delivered it,” dagdag ni Prof. Ridley

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.