MAYNILA - Itinutulak ng ilang transport groups na ibalik muna sa P10 ang minimum fare sa jeepney sa harap ng mga taas-presyo sa langis.

Ayon sa mga transport group, dinidinig pa sa ngayon ang petisyon nilang gawing P15 ang minimum na pasahe sa jeep.

Sa ngayon, nasa P57 hanggang P60 ang litro ng diesel, na mas mataas sa P42 hanggang P49 noong 2018.

"Ngayon kaya kami nakikiusap kay [LTFRB] Chairman Delgra at pang-unawa ng ating commuters hindi na rin po makakaya P57 per liter for the first time sa history ng transportasyon. Napakabigat po ng aming kinakaharap. Serbisyo pa rin kami, kumikita ang drayber natin ngayon P150, P200-250," ani Martin.

Pero sagot ng LTFRB, hindi ora-oradang maibibigay ang hirit ng mga tsuper na dagdagan ng piso ang pasahe ngayon.

"Hindi po tayo nagsasabi na hindi pwede, hindi pa rin po tayo nakapagsabi na oo pupwede yan. hintayin na lang po siguro natin ni Ka Obet yung ating hearing, magkikita naman po tayo sa hearing... Ang balita po natin sir by first week of March yata ang hearing," ani Tina Cassion, executive director sa LTFRB.

Matatandaan na noong Martes ay nagkaroon ng big-time na pagtaas sa presyo ng langis, sa ika-6 na sunod na linggo.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

