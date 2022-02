Omicron na ba ang 'endgame' ng COVID-19? WHO pumalag

Iginiit ng World Health Organization na mapanganib isipin na nasa "endgame" na ang coronavirus disease (COVID-19) pandemic, sa harap ng pinalulutang na ideyang huling variant na ang omicron variant.

Ayon kay WHO Acting Representative to the Philippines Rajendra Yadav, patuloy pang inaaral ang COVID-19, at may posibilidad pa ring lumutang ang mga panibagong variant.

"We have a lot of uncertainties about the future evolution of this pandemic. It is very dangerous to assume that omicron will be the last variant or that we are in the endgame. New variants could emerge and these new variants could evade our countermeasures, may even become fully resistant to the current vaccines which will necessitate vaccine adaptations," ani Yadav.

Sa ngayon, nasa moderate risk na o kaya ay low risk ang ilang rehiyon na noon ay tinamaan ng surge ng COVID-19 cases, ayon sa Department of Health.

Pero giit ni DOH Undesecretary Maria Rosario Vergeire na hindi pa maituturing na endemic ang COVID-19.

"Ang endemic ay ginagamit kapag tanggap na ng komunidad na ang isang sakit ay magiging normal na umiiral na sa pang-araw-araw na pamumuhay, o 'yung tinatawag na acceptable disease burden," ani Vergeire.

Pumalag naman ang DOH sa pahayag ng OCTA Research na "low risk" na ang Metro Manila kontra COVID-19.

"Hindi ko rin maintindihan kung nagkakaroon ng hindi pagkaka-align dito sa metrics na ito because it’s confusing people. Masasabi natin na sa NCR, moderate risk pa rin. Ang ating average daily attack rate (ADAR) would still be at that moderate risk dahil nasa 11.53 pa rin ang ADAR. Ang ating 7-day moving average is nasa 886 cases per day," ani Vergiere.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News