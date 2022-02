Mga undocumented Pinoy sa Ireland pwede nang magka-papel

CAVAN - Magandang balita para sa undocumented Pinoy migrants sa Ireland ang bagong regularization scheme para sa kanilang residency status. Ito’y sa ilalim ng “Regularisation of Long Term Migrants Scheme.”

Nagsimula ito noong January 31, 2022 at tatagal hanggang July 31, 2022. Makasaysayan at magandang balita ito sa mga Pilipino sa Ireland, lalo’t tinatayang nasa 2,000 ang undocumented Filipino migrants sa Ireland ayon sa iba’t ibang Filipino groups.

Kabilang sa criteria ang hindi bababa sa apat na taong undocumented residence o tatlong taong residence para sa mga may anak na. Kung papasa ang isang aplikante, magkakaroon ng legal residency ang mga undocumented o mga “Tago ng tago” (TNT).

Pero babala ng gobyerno na huwag magpaloko sa mga naniningil ng extra fees. May bayad para sa single applicant at family applicant. Kahit may libreng consultation para sa mga aplikante, may mga Pinoy na nabiktima ng pagbayad ng extra fees na umaabot ng isang libong Euros o mahigit 58 thousand Pesos.

“There are some people within the Filipino community recruiting on behalf of both solicitors and non-solicitors in order to do this and it’s on a commission basis. Many have been receiving fees of 400 to a thousand Euros, up to this point encouraging them to apply and register in advance of the opening of the application,” saad ni Raymond Garrett, Philippine Honorary Consul to Ireland.

Dagdag pa ni Garrett, pwede ring dumulog sa Migrant Rights Centre Ireland o MRCI para sa free assistance. May payo naman ang MRCI sa mga mag-a-apply ng legal residency sa Ireland.

“Ipunin nila kung ano ang mga dokumento na magpapatunay na sila ay nandito naninirahan sa Ireland for that period of 4 years and 3 years. If you have children and lahat ng proof of identity like passport, they accept valid or expired,” sabi ni Irene Jagoba, Justice for the undocumented, Migrant Rights Centre Ireland.

Para sa mga interesadong mag-apply, pwedeng bisitahin ang Irish Immigration website (www.irishimmigration.ie) para sa dagdag na detalye o bisitahin ang www.mrci.ie.

Para naman sa free consultation kontakin sila sa 083075387 o mag-email sa jfu@mrci.ie.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Ireland, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: