Tricycle driver, patay sa pamamaril sa Caloocan City

MAYNILA - Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng mga nakamotorsiklong salarin habang kumakain ang biktima sa isang karinderya sa Bagong Silang, Caloocan City Miyerkoles.

Dead on the spot ang 23 taong gulang na si Mark Angelo Mamaet matapos pagbabarilin sa Langit Road sa Caloocan bago maghatinggabi.

Kumakain lang umano ng mami ang biktima sa isang karinderya at masaya pa dahil malaki ang kanyang kinita kagabi.

Pero pinaputukan siya ng hindi pa kilalang mga gunman na agad tumakas.

Sinubukan pang tumakbo ng biktima pero binawian ng buhay sa gitna ng kalsada.

