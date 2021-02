Saliva testing, sinimulan na ng Red Cross sa Isabela

Inumpisahan na ng Philippine Red Cross sa Isabela ang pagtanggap sa mga nais na kumuha ng saliva test para malaman kung mayroon ba silang COVID-19. Larawan mula sa Philippine Red Cross Isabela Chapter

Sinimulan na ng Philippine Red Cross Isabela Chapter ang saliva testing sa molecular laboratory nito sa Barangay Alibagu, Ilagan City.



Nitong nakaraang Biyernes isinagawa ang pilot testing kung saan 56 na katao, kabilang dito ang mga board of director, staff ng molecular laboratory, empleyado ng PRC Isabela Chapter, at volunteers ang kinuhanan ng saliva sample.

Peb. 8 ang sumunod na saliva testing kung saan 22 na walk-in client ang sumalang. Gagamitin nila ang test result para sa kanilang travel authority.

Ayon kay PRC Isabela Chapter Administrator Stephany Cabrera, pawang negatibo naman sa COVID-19 ang naging resulta ng 78 na unang sumailalim sa saliva testing.

“Para lang ma-balance natin kung talagang how effective it is, kaya sa every 100 na nako-collect natin, nagko-collect din tayo ng random na swab test para mai-compare natin,” ani Cabrera.

Nitong Miyerkoles, nasa 86 na katao ang sumalang sa saliva testing.

Dahil kaunti pa lamang, mas mabilis ang turnaround time o oras na hihintayin bago mailabas ng resulta na karaniwang inaabot ng 24 hanggang 48 hours.

Hanggang 1,000 na saliva sample ang kayang kolektahin ng molecular lab kada araw, ayon pa kay Cabrera.

Bukod sa saliva testing, tumatanggap din ang PRC Isabela Chapter ng swab testing.

“Actually, ang nire-request natin in a month ay at least 10,000 kits for both swab saka saliva test. Magkaibang test kit ang gamit natin sa saliva at swab. Actually, 'yung swab testing hindi ka siguro makapaniwala noong January alone, naka-10,000 samples tayo sa dami ng nagpapatest.” ani Cabrera.

Nagkakahalaga ng P2,000 ang saliva testing, kung kaya mas mura umano kumpara sa RT-PCR test, ngunit magkasing accurate dahil parehas lang ang method o paraan ng pagsusuri.

“Kung iko-compare ko para lang siyang antigen test… which is hindi naman siya confirmatory, makukuha agad 'yung result ng magpapa-test, which naririnig ko nagre-range ng P1,700. So, kung para sa akin mas gugustuhin ko na lang na magpa-saliva testing tutal confirmatory test siya at RT-PCR pa rin naman ginagamit natin,” ani Cabrera.



Mas komportable rin para sa mga kliyente ang saliva testing dahil ito ay non-invasive o hindi kinakailangan na magpasok ng anumang bagay sa katawan ng tao para lamang makakuha ng sample.

Sa proseso ng saliva testing, patutuluin lamang ng kliyente ang kaniyang laway sa isang funnel o embudo papunta sa isang container.

Nasa 1 hanggang 2 milliliter ang iipunin na laway bilang sample. Dapat ay hindi kakain, iinom, magmumumog, o manigarilyo sa loob ng 30 minuto bago magbigay ng saliva o laway. Sa mga kababaihan, bawal din na may suot na lipstick kung magpapa-test.

Ani Cabrera, dapat klaro ang sample ng laway na makukuha.

“Hindi kasing sensitive ni swab, ang saliva is at the room temperature, huwag lang siyang maarawan, nakakapag-stay siya ng 7 days or 1 week,” dagdag pa ni Cabrera.

Sa ngayon, ang lokal na pamahalaan pa lang ng Jones ang nagpaiskedyul ng saliva testing sa Peb. 15 kung saan target na makuhanan ng sample ang nasa 495 na katao.

Para makapag-book ng appointment, tumawag sa numerong 0917-323-1615 at 078-307-1836.

Maaari rin magparehistro sa kanilang website.

- Ulat ni Harris Julio