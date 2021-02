QC may malawakang contact tracing matapos ang bagong kaso ng UK variant ng COVID-19

MAYNILA - Nagsasagawa na ngayong malawakang testing at contact tracing ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa komunidad kung saan tumira ang pasyenteng nag-positibo sa UK variant ng COVID-19.

“Yesterday afternoon, we were informed by the Department of Health na nandito pala sa Quezon City yung taga Cebu, dito sa Barangay Commonwealth,” pahayag ni Dr. Rolly Cruz, head ng QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit.

Ayon kay Cruz, ginagawa na nila ngayon ang active case findings, testing at contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng pasyente sa Barangay Commonwealth.

“Tinitingnan natin kung may nahawa sa kanila o wala so we will know that in the next few days kasi aggressive po yung ating ginagawang testing doon at contact tracing,” sabi ni Cruz.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Cruz na inilipat na nila sa Hope Facility ng lungsod ang pasyente at ang kasamahan nito sa naturang apartment.

“Nag-recover na siya sa unang test niya kaya lang meron daw siyang ubo at sipon ngayon. We don’t know yet kung anong cause nung ubo na yun,” sabi ni Cruz.

Sa kuwento ni Cruz, kauuwi lamang ng pasyente mula sa Korea noong Nobyembre 17, 2020 at tumira ito sa Sucat, Parañaque.

Nag-aaply muli siya para makapagtrabaho naman sa Taiwan at nang maaprubahan ang kaniyang visa, nagpa swab test siya noong Enero 17, 2021.

“Unfortunately, nag turnout positive ito,” sabi niya. Ipinadala naman ang sample ng OFW sa Philippine Genome Center para masuri.

Mula hotel, iilipat siya ng kaniyang agency sa isang apartment sa Riverside sa Barangay Commonwealth sakay ng isang ride-hailing app.

“Kailangan nilang magpaliwanag kung bakit nila ginawa ito,” sabi niya. Nakikipag-coordinate na rin sila sa lokal na pamahalaan ng Maynila dahil doon nakabase ang nasabing aheniya.

Aminado din si Cruz na malaking hamon ang gagawing testing at tracing sa lugar lalo’t mahabang panahon ang lumipas na.

“Medyo challenging ang contact tracing, more than 24 days na ang kaniyang nakaraan bago tayo na-inform so nagba-back-track tayo,” sabi niya.

