Pagdadala ng irerehistrong sasakyan sa PMVIC di na mandatory: Malacanang

MAYNILA - Inutos ng Malacañang na huwag nang gawing mandatory ang pagpapainspeksiyon ng mga sasakyan sa private motor vehicle inspection centers (PMVIC) simula Biyernes.

Ito ay kasunod ng mga reklamo ng ilang motorista sa mataas na singil nito.

Disyembre 2020 nang ipinatupad ng Land Transportation Office (LTO) ang PMVIC program dahil sa luma at obsolete na ang mga motor vehicle inspection system ng gobyerno. Layon ng programang makipagtulungan sa mga pribadong negosyante na mag-inspeksiyon sa mga nagpaparehistrong sasakyan.

Magugunitang kinuwestiyon ng ilang mambabatas ang basehan sa pagsasagawa ng PMVIC. Tumaas umano sa P1,500 mula P500 ang testing fee habang posibleng umabot sa P3,000 ang fee sa pagsasapribado ng vehicle inspection.

Isinasailalim sa automated test ang isang motor sa TQM Private Motor Vehicle Inspection Center sa Maynila. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

"Ibig sabihin, kinakailangan wala pong bagong singil, walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Ngayon, may opsiyon ang mga motorista na mamili gaya sa mga private center, o puwede rin sa private emission testing center na mas mura para sa pagpaparehistro ng sasakyan.

Ibinaba na rin ng PMVIC ang kanilang singil sa inspection na kapantay ng mga Private Emission Testing Centers (PETC). Tatanggalin na rin sa loob ng isang taon ang re-inspection fee na isinasagawa kapag bumagsak sa unang inspection.

Hindi pa matiyak ng grupo ng PMVIC kung hanggang kailan ang magiging singil lalo na at malaking dagok umano ang desisyon sa nailabas na nilang pera para sa negosyo.

"I will be honest with you, we will be from time to time checking with the Department of Transportation and the pulso of masses. Naglabas kami ng pera. Ang laki ng talo namin. Naiintintiihan po namin iyon. Alam po namin na siguro pagbibigyan kami sa tamang panahon po, hindi namin masabi kung gaano katagal 'yun," ani Inigo Larrazabal, pinuno ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines.

"The only appeal we have as partners and investors who trusted in this government, that soon we will be given trust and be remembered as partners of this program in saving lives," dagdag ni Larrazabal.

Malaki ang pagkakaiba ng PMVIC at PETC: Sa PMVIC, may 70 point series o buong sasakyan ang naiinspeksiyon nang halos walang human intervention. Ang PETC naman, usok lang ng sasakyan ang naiinspeksiyon.

Dahil dito, hinikayat ni LTO chief Edgar Galvante ang mga motorista na magpa-inspeksiyon ng sasakyan sa PMVIC.

"Hindi naman sa binabalewala natin ito o sinasabi natin na inferior, but rather na ang PETC ang ini-inspect lang nito ay emission. Samantalang ang PMVIC ay buong perfomance ng sasakyan. Ang pakiusap sa taumbayan o motorista para mapatunayan na ligtas ang sasakyan i-submit nila ito sa total check,” ani Galvante.

Bukod sa PMVIC, inanunsiyo na rin ng Palasyo na ipagpapaliban na muna ang pagpapatupad ng batas kaugnay ng paggamit ng child car seat matapos makatanggap ng batikos sa timing ng pagpapatupad ng batas sa gitna ng COVID-19 pandemic.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News