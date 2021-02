Meat dealers dumidiskarte para makasunod sa itinakdang price ceiling

George Calvelo, ABS-CBN News/File

ROSARIO, Batangas – Marami ang umangal na magbababoy nang itakda ng Department of Agriculture (DA) sa P270 ang price ceiling sa kada kilo ng kasim at pigi, at P300 naman sa liempo.

Si Ricardo Chan na presidente ng Manila Meat Dealer Association, kung saan-saan na naghanap ng mapagkukuhanan ng baboy na mababa ang presyo.

Sumama ang ABS-CBN News sa kaniya hanggang sa kung saan may nakausap siya na ahente na P175 lamang ang benta sa kada kilo ng buhay na baboy, o iyung tinatawag na farm gate price.

Laking gulat niya nang mahakaharap ang ahente ng baboy at biglang naging P180 na kada kilo ang presyo.

"Huwag naman kami mga meat dealer na pinipilit namin mapababa ang baboy na pagkuha sa inyo dahil may price ceiling kami. Ngayon po, kung ganyan gagawin n'yo sa amin pagdating dito na binabago presyo, taumbayan po ang apektado dito," hinaing ni Chan.

Katwiran ng mga ahente, wala silang magawa dahil may mga ahente na nanunulot ng presyo.

"Dahil may sumusulot nga po na ibang buyer tumataas po ng P5,

paano po ngayon bababa ang presyo ng baboy kung may mga biyahero at ahente na nanunulot ng presyo... Ang area po na nanunulot ay area po ng Biñan at Cavite. Malakas loob kasi di kasali sa price freeze," sabi ni Mary Jean Bacsa, ahente ng baboy.

Dahil kailangan makasunod sa price ceiling, nagtitiyaga ang mga meat dealer na maghanap ng mababang farm gate price.

Sumatutal, ang binayaran ni Chan ay higit P715,000 sa halagang P180 per kilo, kasama ang P5 patong ng ahente.

Isasama pa riyan ang gastos sa toll ng truck, krudo, maintenance ng truck, permit, suweldo at pagkain ng drayber at pahinante, gayundin sa mga tagabuhat ng baboy at bayad sa carwash at disinfection ng truck sa mga bayan na dadaanan. Umaabot din sa higit P10,000 ang dagdag-gastos na ito.

Lumalabas na nasa P182 kada kilo ang puhuhan ng meat dealer at maibebenta niya ito sa mga magtitinda ng P185 hanggang P190 kada kilo, kaya kikita lamang siya ng P8 kada kilo.

Mula sa P190 na presyo ng dealer, ipapakatay pa ito ng mga magtitinda sa slaughter house kaya aabot na sa P240 ang puhunan ng mga magtitinda.

Papatungan lamang ito ng mga magtitinda ng P30 hanggang P60 kada kilo para makasunod sa itinakdang price ceiling.

Kaya halos hindi na umano sila kumikita.

Sabi ni Chan, hindi silang mga meat dealer ang dapat sisihin sa pagtaas ng presyo ng baboy kundi ang mga hog raiser dahil masyadong mataas ang farm gate price.

–Mula sa ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News