Lalaki patay matapos tadtarin ng taga sa Capiz

Tadtad ng taga ang katawan ng magsasakang si Gilbert Cusay nang matagpuan sa Jamindan, Capiz. Larawan mula sa Jamidan Police

Patay ang isang magsasaka matapos tadtarin ng taga sa Jamindan, Capiz, Miyerkoles ng umaga.

Nakilala ang biktima na si Gilbert Cusay, 45-anyos, at residente sa nasabing lugar.

Ayon sa imbestigasyon ng Jamindan Police, naireport sa barangay na nawawala ang biktima noong Peb. 9.

Kinabukasan ng umaga nakita na lamang ang bangkay ng biktima na nakahandusay sa taniman ng luya at may mga taga sa leeg, katawan at tiyan.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng awtoridad kung ano ang motibo sa krimen. May person of interest na rin umano ang awtoridad.

- Ulat ni Rolen Escaniel