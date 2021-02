Air Force reservist patay sa pamamaril sa Basilan

Patay ang isang Philippine Air Force reservist matapos siya pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang salarin sa Brgy. Sta. Cruz, sa bayan ng Isabela, Basilan Huwebes ng hapon.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Edilberto Gelizon, 57, at empleyado ng Tabuan Lasa Municipality.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Isabela City Police Station, pauwi na si Gelizon sa Brgy. La Piedad sakay sa kaniyang motorsiklo nang barilin siya ng salarin.

Nagtamo si Gelizon ng tama ng bala sa kaniyang ulo na agad niyang ikinamatay.

Bukod sa pagiging isang Air Force reservist at empleyado ng munisipyo, aktibong volunteer rin umano si Gelizon ng Save the Children of War sa Basilan, isang organisyon na tumutulong sa mga bata na apektado sa gulo sa probinsya.

Patuloy ang imbestigasyon ngayon ng mga awtoridad para alamin ang motibo at pagkakakilanlan ng salarin.--Ulat ni Leizel Lacastesantos

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC