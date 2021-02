Agam-agam tungkol sa COVID-19 vaccination, pinawi ng mga eksperto sa isang webinar

Mga wala nang laman na COVID-19 vaccine vials mula Israel, pagkatapos ng kanilang vaccination drive. Dec. 29, 2020. Amir Cohen, Reuters/File

MAYNILA — Sa kabila ng mababang bilang ng mga Pilipinong nais magpabakuna kontra COVID-19, binigyang linaw ng ilang eksperto sa isang webinar ngayong Huwebes ang mga agam-agam tungkol sa bakuna tungkol dito.

Ayon kay Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination (PFV), nasa 3 milyong buhay ng kabataan ang naililigtas dahil sa bakuna. Sa panahon ngayon, nasa 29 aniya na mga sakit ang naiiwasan dahil dito.

Kahit mahina ang immune system ng isang tao, dapat daw talagang dumaan sa malalim na pagsusuri ang isang inidibidwal sa pamamagitan ng pagpepresenta ng health history, ani Bravo. Makikita kasi dito ang allergies, risk factors, at sakit ng indibidwal.

Masusuri lamang din daw nang maayos ang isang indibidwal kung ibibigay ang lahat ng datos. Pag di raw dumaan sa assessment, hindi mase-schedule para sa bakuna.

“No vaccine is 100 percent safe but most adverse events are minor. Lahat ng immunization na binibigay before ay mayroon talagang adverse reactions,” paliwanag ni Bravo sa webinar na ginawa ng PFV at League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Chapter.

WATCH: When will we get vaccinated vs COVID-19? | NXT

Watch more in iWantTFC

Dahil naman nasa clinical trial stage pa ang mga bakuna, kailangan pang pumirma ng consent ang magpapabakuna.

Paliwanag pa niya, tuloy-tuloy ang clinical trials at ang kaakibat itong surveillance na magtatagal pa ng isang taon.

“Bago bigyan ng emergency use authorization, ibig sabihin hindi pa tapos ang clinical trial kaya importante na mayroon tayong surveillance at monitoring at this will extend for 1 year,” aniya.

‘BENEFITS ALWAYS OUTWEIGHS THE RISK’

Binigyang diin ni Bravo ang katagang “benefits always outweighs the risk” para makumbinse ang mas marami pang tao na magpabakuna.

“We are just in the beginning of vaccination and we don’t know how long the immunity will last after the vaccination, we don’t know the long term potential risk of adverse event, we don’t know if the vaccine can reduce the transmission”, dagdag niya.

Ipinaliwanag din kung bakit hindi pinapapili ang tao ng gusto nitong vaccine. Oras naman anila na nakapasa kasi sa Food and Drug Administration (FDA) ang bakuna, sigurado na ligtas na ito.

“Even us we can’t choose. If you wait for until a year before you get the vaccine, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo,” paliwanag ni Bravo.

“An EUA (emergency use authorization) means it is safe for the seniors and the medical frontliners. Kapag mahawa ka ng COVID, malaki ang posibilidad na wala kang sintomas at nasa 99 percent na hindi ka mamamatay o hindi ka mao-ospital” aniya.

Kailangan din daw na kunin ang dalawang turok ng bakuna. Kailangan din daw na magpaturok pa rin kahit nagkaroon ng side effects sa unang dose maliban kung iba ang sabihin ng doktor.

“Kapag nabakunahan ka ng isang dose, kailangan babalik ka para tapusin ang dose para makuha ang maximum protection ng bakuna,” ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante.

Kailan tayo mababakunahan sa COVID-19? | NXT

Watch more in iWantTFC

FAKE NEWS VS BAKUNA, IWASAN

Nilinaw naman ni Rep. Janette Garin, dating health secretary, na ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay ng sakit kaya’t hinikayat niya ang taumbayan na huwag maniwala sa fake news.

Dagdag pa niya, makinig lamang sa mga tunay na eksperto.

Babala din ni Garin, kapag napatagal pa bago maabot ang herd immunity, maaari pa lalong hindi maging epektibo ang mga bakuna laban sa dumarami pang variants.

Sa Pilipinas, layunin ng gobyerno na makapagbakuna ng nasa 50 to 70 million para maabot ang herd immunity, ibig sabihin 7 sa 10 na Pilipino ang dapat mabakunahan na agad. Nauna nang sinabi ng gobyerno na uunahin ang mga medical frontliners at eligible senior citizens sa vaccine jabs.

MGA BAKUNA, ‘DI PA PUWEDE IBENTA SA MERKADO

Ipinaliwanag ni Garin na dahil nasa EUA pa lamang ang mga COVID vaccines, hindi pa ito maaaring ibenta sa merkado.

“When a certificate of product registration is released, that's the only time it can be sold commercially. Kapag nasa EUA or Emergency Use Authorization palang, hindi pa ito pinapayagan,” sabi ng mambabatas.

Ayon naman kay Solante, ang bakuna kontra COVID-19 ay hindi lamang para makaiwas sa sakit pero para maiwasan din na lumala ito kapag nahawa ang isang tao.

Nasa 70 porsyento ng mga naitalang kaso ng coronavirus ay may mild symptoms kaya’t ang pagpapabakuna daw ay makakaiwas sa pag-evolve nito sa malalang COVID-19 kapag na-infect ang isang tao.

“Giving it to 60 yrs old and above can prevent them from having severe COVID. Not only to prevent infection but also to prevent severe COVID,” sabi ni Solante.

“Kahit mild lang ang naging covid mo, dahil it distorts the lungs, pwede pa magprogress into other infection. The really clear pathway now is prevention thru the vaccine,” dagdag niya.

ALAMIN: COVID-19 VARIANTS

Sa ngayon, nasa 3 na ang COVID-19 variants na pumapatay sa mga tao sa buong mundo at mas mabilis ang transmissibility:

UK variant na na-detect noong September 2020.

South African variant, o ang itinuturing daw na “bad boy” na coronavirius. Mabilis na makahawa ito at mas nakakaapekto sa efficacy ng ibang bakuna.

P.1 variant na na-detect sa Japan at Brazil, nakakaapekto din daw ito sa effectivity ng COVID-19 vaccine.

Sa efficacy naman laban sa mga bagong variants, nasa 74.6 percent ang efficacy ng AstraZeneca-Oxford vaccine laban sa UK variant. Nasa 89.3% ang Novavax laban sa UK variant, nasa 66 percent ang effectivity ng Johnson&Johnson vaccine laban sa South African B1.350 variant at nasa 49.3 percent naman ang efficacy ng Novavax laban sa South African variants 501Y.V2.

Ang Pfizer at Moderna naman, sinabi nang epektibo pa rin ang kanilang mga bakuna laban sa UK variant at wala namang datos ang Sputnik-V at Sinovac ukol dito, paliwanag ni Solante.

Posible rin na ulitin pa ang bakuna laban sa COVID-19 sa loob ng ilang taon ayon kay Solante.

“Because at this point hindi pa natin malalaman kung gaano katagal ang proteksyon ng bakuna.”

At para sa mga nagpositibo na sa COVID-19, dapat magpabakuna para sa loob ng 90 days mula nang magpositibo.

“We can’t wait, we have to save lives, if we will wait before everything is completed, we might not have a country anymore,” sabi ni Dr. Bravo.

“When there is an EUA, it is because we have a public health emergency. This is like a war,” aniya.

— Isay Reyes, ABS-CBN News