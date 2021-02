29th World Day of the Sick ginunita ng Simbahang Katolika

Dinarayo na ng mga deboto ang groto ng Our Lady of Lourdes na nakatayo sa gitna ng gubat sa Davao City. Berchan Louie Angchay, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ginunita ng Simbahang Katolika sa bansa ang 29th World Day of the Sick kasabay ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes nitong Huwebes sa kabila ng nagpapatuloy na krisis dulot ng COVID-19.

Ang Diocese of Naval sa Biliran, kasama ang Department of Health, ang nag-host sa okasyon, na may temang, “You have one teacher and you are all my brothers” (Mt. 23:8).

Tinalakay rito ang COVID-19 pandemic at ang mga nagkasakit nito, lalo na ang mga health worker.

Malaking isyu rin ang mental health sa gitna ng pandemya dahil marami ang dumanas at patuloy na dumaranas ng depresyon.

Ayon kay Bishop Rex Ramirez ng Episcopal Commission of Health Care, importante ang papel ng pamahalaan sa pagbibigay ng tamang edukasyon para mahikayat ang mga tao na magpabakuna kontra COVID-19.

Pumapasok dito ang papel ng Simbahan. Ani Ramirez, dahil marami ang naniniwala at nagtitiwala sa simbahan, makatutulong ito sa pag-eengganyo sa mga tao na magtiwala sa bakuna para tuluyan ng maiwasan ang COVID at ang pagkalat nito.

Mainam raw na maisama sa mga homily ang tamang impormasyon tungkol sa bakuna para mas maintindihan ng mga parokyano.

Nagkaroon rin daw ng mga webinars na nagbibigay ng training at programa para tugunan ang isyu sa mental health at para sa pag-eengganyo sa pagpapabakuna.

"Mental health is related to spiritual health, intimately related. It’s part of the Church area where the Church can help healing in this area," ani Ramirez.

"We will have counseling. We will give the concepts of the vaccination and updates. But on the medical perspective of it, we would like everyone to be vaccinated," sabi naman ni Dr. Divina Latoja ng DOH Region 8.

Ngayong panahon ng pandemya kung kailan marami ang nagkakasakit, dapat raw pagtuunan ng atensyon ang mga nakatatanda at ang medical frontliners.

Hinihikayat din ng simbahan ang media na tumulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa bakuna para ma-engganyo ang mga Pilipino na magpaturok nito at maalis ang takot nila.

Bago tinapos ang press conference, ipinagdasal ni Ramirez sa Our Lady of Lourdes na pagalingin ang mga may sakit at protektahan ang lahat sa COVID-19.

