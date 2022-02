Photo courtesy of Jose Abad Santos LGU.



DAVAO OCCIDENTAL - Papayagang mag-leave sa Lunes, Valentine’s Day, ang mga single na LGU employees sa bayan ng Jose Abad Santos (JAS) sa probinsyang ito at makatatanggap pa ng P2,000 na date allowance, ayon mismo sa mayor nito.

Sa Facebook post ni JAS Mayor Jason John Joyce, sinabi niyang may ilang araw pa para makahanap ng ka-date ang mga empleyado na single pa.

"I heard of an LGU that will allow employees to go on leave para maghanap ng ka-date for Valentine's. I thought it was a good idea. But I realized na useless yung leave kung wala namang pang-date," kwento ni Joyce sa ABS-CBN News.

Pero bago maaprubahan ang Valentine's leave, kailangan munang magsumite ng requirements kay mayor.

"Proof na may ka-date ka (chat or text), hindi mo pa boyfriend or girlfriend ang ka-date mo, at wala kang bf/gf, at siyempre dapat wala kang asawa," ani Mayor Joyce.

Kailangan ding may larawan sa aktwal na date sa pagbalik-trabaho sa Pebrero 15, dahil kung wala, kailangang ibalik ang date allowance, aniya.

"May mga nag-message na na may ka-date na daw sila. But I have yet to receive their proof. Ang nakakatuwa is maraming mga residents ng iba't ibang lugar all over the country ang gustong sumali," dagdag ng mayor.

Dagdag ng alkalde, siya mismo ang mag-aapruba sa mga gustong sumali at ang pondo ay manggagaling sa kanyang sariling bulsa.

"Small thing to share para sa happiness ng mga single pa."

-- Ulat ni Hernel Tocmo

