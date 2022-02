MAYNILA—Nasabat ng mga awtoridad ang nasa 170 gramo ng ketamine tablets mula sa Central Post Office ss Quezon City nitong Miyerkoles.

Ayon sa PDEA-NAIA, isang parcel na pinadala sa Amerika ang bumalik sa Pilipinas dahil hindi mahanap ang address ng recipient nito.

Natukoy sa Central Post Office pinadala ang parcel kaya pinuntahan ito ng PDEA pasado ala-1 ng hapon. Nalaman nila na may dalawa pang parcel na may kaparehong address ng recipient at sender.

Ayon kay Gerald Javier ng PDEA-NAIA, napansin nilang matambok ang parcel kaya binuksan nila ito at inimbestigahan.

Nakita ang mga tableta na mga valium at ilang tableta na wala umanong label kaya pinasuri ito sa laboratoryo ng PDEA at napag-alamang ito ay ketamine.

Ang ketamine ay isang gamot na ginagamit bilang anesthesia. Hindi umano ito ginagamit bilang tableta at dapat ay liquid form lang ito.

Hindi rin daw ito basta-basta binabyahe o pinapadala sa pamamagitan ng koreyo.

“'Pag ti-nake mo siya mawawalan ka ng malay at makakalimutan mo ang nangyari sa'yo. Parang may euphoria effect siya," ani Javier.

Nagkakahalaga ng P850,000 umano ang nasabat na droga.

Tinutukoy ng PDEA ang lugar ng mga taong nagpadala ng tableta bago sila magsagawa ng follow-up operation at makasuhan ang mga taong nasa likod ng mga parcel na may ketamine.

Mahaharap sila sa kasong paglabag sa ng Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil sa umano'y pagbibyahe at distribution ng mapanganib na droga. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

