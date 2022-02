Watch more on iWantTFC

Nadagdagan pa ng isa ang mga self-administered COVID-19 test kit na nabigyan ng sertipikasyon ng Food and Drug Administration (FDA).

Ito ang nasal swab test kit ng MOHS Analytics Inc., na may 96.43 porsiyentong sensitivity na ma-detect ang COVID-19, ayon sa performance evaluation ng Research Institute for Tropical Medicine.

Dahil dito, umabot na sa 3 self-administered COVID-19 test kits ang sinertipikahan ng FDA.

Nauna nang inaprubahan ang paggamit ng antigen self-test kits ng Abbott Panbio at Labnovation Technologies.

Base naman sa updated circular ng Department of Health (DOH), ang bawat self-test kit ay dapat na ibenta sa presyong hindi lalagpas sa P350.

Nasa P350 rin ang retail price cap sa rapid antigen test kit na kailangan ng professional medical assistance sa paggamit.

Kung ipapatong ang operation cost ng pagpapa-test sa isang laboratoryo, hanggang P660 lang dapat umano ang presyo ng buong serbisyo, kasama ang test kit.

"'Pag sosobra, maaari kayong tumawag sa FDA hotline, maaaring tumawag sa DOH hotline para mapaimbestigahan 'yan," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Lokal na molnupiravir

Samantala, binigyan na rin ng emergency use authorization ng FDA ang molnupiravir na gawa ng local manufacturer na Lloyd Laboratories.

Ayon kay FDA officer-in-charge Oscar Gutierrez, dahil local manufacturer ang panggagalingan ng molnupiravir na ito, lahat ng supply nila ay nakalaan para sa bansa.

"Ang Lloyd Labs, kaya nila mag-produce ng 1 million capsules per year. Sasapat po ito sa 25,000 to 50,000 patients. Itong ipo-produce ay dedicated para sa Pilipinas lang po," ani Gutierrez.

Maaari ring asahan ang mas murang presyo ng molnupiravir mula Lloyd Laboratories kaysa molnupiravir na nasa merkado ngayon.

Dahil EUA pa lang ang ibinigay sa molnupiravir, hindi pa ito puwedeng ibenta commercially.

Ayon din sa EUA, DOH at ang National Task Force Against COVID-19 lang ang puwedeng mag-procure ng molnupiravir ng Lloyd Laboratories, at siyang magdi-distribute sa health care providers.

Kailangan pa rin ng reseta bago makakuha o makabili ng gamot.

"Kailangan ng isang doktor na magpe-prescribe nito at magki-clinically manage ng infection habang iniinom ito," ani Gutierrez.

Online botika

Ayon kay Gutierrez, asahan na rin ng publiko ang pagkakaroon ng mga FDA-licensed na online pharmacy.

Pero mga gamot na hindi kailangan ng reseta lang ang puwedeng mabili sa mga online pharmacy, ayon kay Gutierrez.

—Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News