Watch more on iWantTFC

Kahit malayo na ang ibinaba ng mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR), sinabi ng Department of Health na dapat pang mas mapababa ang ilang pamantayan para tulyang ma-de-escelate ang alert level sa rehiyon.

Kasama umano rito ang average daily attack rate (ADAR), na ngayo'y nasa 12 pa.

"For us to be able to have this de-escalation kelangan bumaba tayo sa less than 7 [ang] ADAR. Ang ibig sabihin nito, 'yong mga kasong nade-detect natin per day dito sa NCR, kailangan bumaba pa sa kung anong mayroon sa ngayon," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Kasalukuyang nasa Alert Level 2 ang NCR pero may ilang isinusulong na ibaba ito sa mas maluwag na Alert Level 1.

Ipinaliwanag din ni Vergeire na para masabing mababa na talaga ang bilang ng nagkakasakit sa rehiyon, dapat mas mababa na sa 500 kaso ang naitatala kada araw.

Binabantayan naman ng World Health Organization (WHO) ang bilang ng mga pumapanaw.

Sa nakaraang 5 linggo kasi, patuloy na nakakapagtala ang WHO ng pagtaas sa bilang ng mga namamatay sa buong mundo.

Base sa dashboard ng Johns Hopkins University, halos 6 na milyon na ang namatay sa COVID-19 mula nang mag-umpisa ang pandemya.

"The fact that we're seeing increase in deaths when we have safe and effective vaccines, when more than 10 billion doses of vaccines have been administered to date, when we have diagnostics at work, when we can get patients into the clinical pathway and save people’s lives, this is beyond tragic," ani Dr. Maria Van Kerkhove, WHO technical lead for COVID-19.

Kahit may ilang bansang tinanggal na ang mga health protocol, pinipili pa rin ng Pilipinas na tahakin ang mas ligtas na daan.

Hangga't may hawahan ng virus, hindi kasi nawawala ang posibilidad ng pagsulpot ng bagong variant.

"Hindi pa tayo dadating sa endemic state sa ngayon... there is no certainty kung may dadating pa sa atin na variant na mas transmissible, mas severe ang infection," ani Vergeire.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News