MAYNILA - Tinitingnan ng National Task Force Against COVID-19 ang posibilidad ng paggamit ng mga gasolinahan at toll plaza bilang dagdag na COVID-19 vaccination sites.

Ito ay sa harap ng patuloy na pagpapaigting ng COVID-19 vaccination drive ng bansa.

Ayon kay NTF Deputy Chief Implementer Vince Dizon, nais nilang palawakin ang pagbabakuna mula sa LGU-based at mega-site based vaccinations.

“Ngayon ang ginagawa natin, pinapalawak natin, dine-decentralize natin ang pagbabakuna, at pinipili natin ang mga lugar na talagang dinarayo ng ating mga kababayan… Later on baka pati mga gasolinahan o mga toll plaza, pag-aaralan natin 'yan para mapadali pa lalo," ani Dizon sa ika-3 araw ng panibagong national vaccine drive.

Muli niyang hinimok ang mga kalipikadong Pilipino na magpabakuna na ng COVID booster shot.

Sa higit 60 milyong fully vaccinated na indibidwal kasi sa bansa, nasa higit 8 milyon pa lang ang may booster o dagdag na dose.

"'Yung booster, 'yun ang nagbibigay ng dagdag na proteksiyon. Nakita naman natin sa nakaraang omicron surge, kapag boosted ang kababayan natin, kahit mahawa siya… halos walang sintomas, o baka konting sipon lang, pero hindi siya maoospital. 'Yun naman ang importante," sabi ni Dizon.

Target ng gobyernong mabakunahan kontra COVID ang 90 milyon sa tinatayang 111 milyong Pilipino sa bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte.

"On track naman tayo sa target na 'yun," sabi ni Dizon.

Ngayong ika-2 araw ng National COVID-19 vaccination drive, binuksan muli ang piling fast food restaurants para magsilbing vaccine sites.

Hamon ayon kay Dizon sa ngayon ang pagpapabilis sa pagpapadala ng bakuna sa iba pang mga Pilipino.

"Wala tayong problema sa supply (ng COVID vaccine). Ngayon ang challenge natin, paano natin mabilis na madadala sa mga kababayan natin para maturukan natin silang lahat," ani Dizon.

“Ang effort talaga natin ngayon, mapalawak pa natin 'yung pagbabakuna sa mga lugar na mas madali para sa mga kababayan natin," dagdag niya.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News