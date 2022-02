Watch more on iWantTFC

Mahirap masunod ang ilang tuntunin ng Commission on Elections (Comelec) sa personal na pangangampanya sa ilalim ng new normal, ayon sa isang election lawyer.

Sa ilalim ng Comelec guidelines, kasama sa mga ipinagbabawal ang pakikipagkamay, pagyakap, beso-beso o halik, pagkakabit-bisig, at pagkuha ng selfie o group picture nang magkakadikit.

Ayon sa election lawyer na si Emil Marañon, dapat i-adjust o gawing mas akma ang mga panuntunan ngayong may COVID-19.

"A more realistic approach po [with] regards [to] the issue of minimum public health standards sa campaigning," ani Marañon.

"For example, sinasabi na bawal kumuha ng selfie... alangan naman sabihin mo 'hindi' kasi bawal. Of course, Filpino culture baka sabihin 'Ay snub ka, hindi ko iboboto 'to,'" paliwanag niya.

Ang lahat ng in-person na pangangampanya'y kailangan ding kumuha ng permit mula sa Comelec, 72 oras o 3 araw bago ang aktibidad.

Pero may problema dito, ayon kay Marañon.

"Nakatali po 'yong right to campaign ng kandidato with their right to free speech, so to a certain extent, medyo mahirap po maglabas ng regulation where you actually expand or make it difficult for a candidate to actually campaign," aniya.

"Comelec should actually study this regulation that they issued, whether or not compliant ba ito sa Constitution or hindi."

Mas magiging sakit din umano sa ulo ang guidelines kapag pormal nang magsimula sa Marso 25 ang campaign period para sa mga lokal na posisyon.

Bago kasi aprubahan ng Comelec campaign committee ang campaign permit application, dapat muna itong aprubahan ng mga local government unit.

Pero marami sa mga nakaupong lokal na opisyal ngayon ay tumatakbo rin para sa reelection.

Bukod sa hinihikayat ng Comelec na pormal na sumulat ang mga kandidato at partidong kumukuwestiyon sa guidelines, handa rin ang komisyon na makipagdayalogo.

"I’m going to try to talk to them first," ani Comelec spokesperson James Jimenez.

May ibang kandidato namang nag-iingat sa pag-iikot, ani Jimenez.

"Some campaigns have been fairly compliant and some have been putting forward their solutions. It’s not impossible to do," aniya.

Ayon sa Comelec, maaaring gamitin ang #SumbongPH sa social media accounts para sa pagse-share ng ano mang impormasyon, larawan o video ukol sa paglabag sa health protocols sa mga kampanya.

— Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News