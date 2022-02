Watch more on iWantTFC

Umarangkada na ang bakunahan kontra COVID-19 para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 anyos sa Tagaytay City.

Gaya ng ibang vaccination sites, nagmistulang children's party ang paglulunsad ng pediatric vaccination na ginawa sa isang amusement park.

Naka-costume pa ang mga binakunahang bata, habang may mascot din na nagi-ikot para magbigay aliw.

Sa pagsisimula ng pagbabakuna, umabot sa 200 bata ang buwena manong naturukan sa Sky Ranch amusement park.

Maliban sa bakuna ay may natanggap ang mga bata na lootbags, laruan at food packs.

Unang isinalang sa symbolic rollout ng bakuna ang 6 anyos na anak na babae ni Tagaytay City Vice Mayor Reymond Ambion.

Aabot sa 10,736 ang projected population ng lungsod sa naturang age group, habang 554,940 naman sa buong Cavite.

Sa pahayag, aminado ang Department of Health na may ilang mga bata sa buong bansa ang nakaranas ng side effect, pero maliit na porsyento lang ito, at pawang mga mild at naresolba agad sa loob ng isa hanggang dalawang araw.

Halimbawa, sa 9,784 na binakunahan noong Pebrero 7, isa lang ang nakaranas ng side effects na rashes at agad ding nawala.

Nagpahayag ng suporta ang Philippine Medical Association sa pagbabakuna sa mga bata na lubhang apektado rin daw ang paglaki, mental health, edukasyon, at pagu-ugali dahil sa pandemya.

Ayon sa PMA, dumaan sa masusing pagsusuri at ligtas ang mga bakuna na magbibigay proteksyon sa mga bata kontra COVID-19.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News