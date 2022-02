10 patay sa truck crash sa Zamboanga Del Norte

MAYNILA — Sampu ang patay matapos bumagsak sa gilid ng kalsada ang isang trak na hinihinalang sobra sa kargang kopra at mga pasahero sa Baliguian, Zamboanga Del Norte nitong Miyerkoles ng umaga.

Ayon sa Police Regional Office 9, kasama sa namatay sa crash ang truck driver na kinilalang si Ronaldo Hadjal at pahinanteng si Adjie Hadjal.

Ang mga pasaherong nasawi ay kinilalang sina Marcelina Taga Humunong, Mesterio Ondog Suales, Insing Chiong Ompia, Analyn Budong, Alicita Asdai Abong, Marciano Imbal Ansali, Jonie Ansali Salibat at Christy Timtim Sandigo.

Sugatan ang walo pang ibang pasahero.

10 people were killed & 8 were injured after the truck they were riding fell off the road & crashed in Baliguian, Zamboanga Del Norte on Wednesday. Aside from 16 passengers, the truck was carrying sacks of copra.



📸:PNP pic.twitter.com/mNbF96rnGT